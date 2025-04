Teplo kvůli modernizaci jeho výroby nejspíš zdraží. Pomoci by mohly dotace

V posledních letech už modernizací za miliardy korun prošlo několik menších tepláren. Větší část provozů, které zásobují třeba krajská města, proměna ještě čeká. Transformace teplárenství si vyžádá obří investice. Ředitel Teplárenského sdružení Jiří Vecka odhaduje investice do roku 2030 přes 200 miliard korun. To mají částečně pokrýt dotace, některé už podniky mohou čerpat.

Prostředky půjdou z unijního Modernizačního fondu. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá ještě provozní podporu. „Budeme navazovat na výzvu, kterou jsme v minulém roce vyhlásili, kde máme Evropskou komisí odnotifikováno více než tři tisíce megawattů instalovaného výkonu pro takové typy projektů, které právě chtějí odcházet od uhlí,“ přiblížil šéf resortu Lukáš Vlček (STAN).

Ohledně investičních podpor se uvidí, jaká dohoda bude s ministerstvem životního prostředí, doplnil. Šéf resortu životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ale uvedl, že ministerstvo už podporu nepředpokládá. „A ani nemůže podporovat přechod na plyn, ale diskutujeme s Teplárenským sdružením o vypsání ještě jedné investiční podpory přechodu z uhlí na biomasu nebo tepelná čerpadla,“ dodal.

Podle místopředsedy ANO a místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka se musí jasně říci, jaká bude regulatorika. „Protože pokud někdo žije v představách, že tady budou investoři investovat do plynu, aniž by měli nějakou míru jistoty, že třeba v roce 2035 jim to nikdo nezatíží dalšími poplatky, tak to nikdo dělat nebude,“ dodal Havlíček.

Dotace by podle sdružení měly omezit zdražování tepla, náklady na přeměnu provozů totiž společnosti budou muset promítnout do ceny. „Za dnešních podmínek se přestavba na nový zdroj neobejde bez úpravy cen odpovídající nákladům nového zdroje a nového paliva,“ uvedla také mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková.