Teplárny budou moci žádat o další dotace na odklon od uhlí

Změna by neměla teplo zdražit

Evropská unie plánuje, že by podobně jako v Uherském Hradišti měly od uhlí ustoupit i ostatní teplárny. „Do roku 2035 by mělo být nejméně třicet pět procent dálkového vytápění právě z čisté energie, do roku 2045 sedmdesát pět procent a do roku 2050 už by to měla být pouze čistá energie,“ řekla vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová.

Pomoci mají dotace. Žádosti z programu HEAT bude od poloviny července přijímat Státní fond životního prostředí. Ve čtvrté výzvě je připraveno dvacet miliard. „Součástí každého projektu je finanční analýza až na patnáct let. To znamená i vstupy do finanční analýzy jsou ceny tepla. Díky dotaci z modernizačního fondu nedopadá ten nárůst cen tepla právě na konečné spotřebitele," vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

„Města a obce se snaží hledat alternativní zdroje, které nebudou tak finančně náročné, aby se nemuselo zdražit pro občany topení. Nicméně to tempo odklonu od uhlí a rychlá výměna uhelných výtopen, které byly, tak je pro města a obce samozřejmě velice náročná," uvedla výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. V Česku teplárny vytápějí přes jeden a půl milionu domácností. Skoro polovina dodávek pochází z uhlí.