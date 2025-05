Trump zahájil návštěvu trojice zemí Perského zálivu

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Rijádu, kde zahajuje cestu po třech zemích Perského zálivu. Cílem jeho návštěvy jsou zejména obchodní dohody a jednání o obřích investicích těchto bohatých ropných zemí do americké ekonomiky. Očekává se ale i jednání o válce v Pásmu Gazy, v níž se Washington s Katarem a Egyptem snaží zprostředkovat příměří, či rozhovory o Íránu nebo Sýrii.

Oficiální summit USA s GCC se má uskutečnit ve středu. Podle zpravodaje katarské televize al-Džazíra by měl ve středu do Rijádu přiletět i syrský prezident Ahmad Šará. Podle al-Džazíry Trump před odletem z Washingtonu řekl, že zvažuje zrušení sankcí vůči syrskému režimu. Ty Západ zavedl v minulých letech kvůli porušování lidských práv vládou prezidenta Bašára Asada, jehož Šarou vedení povstalci loni v prosinci svrhli.

S bin Salmánem, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie, má Trump v úterý na programu další jednání a podle agentury AP také slavnostní večeři, které by se mohli zúčastnit i někteří lídři států Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC).

Trumpa na letišti po jeho vystoupení z Air Force One na fialovém koberci přivítal korunní princ Muhammad bin Salmán, už v letištní budově se pak společně posadili do zlatých křesel před obřími fotografiemi saúdskoarabských vládců. Vedle Trumpa usedl z jedné strany i americký ministr zahraničí Marco Rubio. Společně pak hovořili při tradičním kávovém uvítacím ceremoniálu.

Na cestě z letiště do centra Rijádu vlají vlajky Saúdské Arábie a Spojených států a místní deníky podle AP v úterý píší jen samá pozitiva o americko-saúdskoarabských vztazích. Ve středisku pro novináře promítají videa o projektech místní vlády, například o futuristickém městě NEOM.

Katar by mohl Trumpovi poskytnout luxusní „nebeský palác“

Ze Saúdské Arábie odcestuje Trump ve středu do Kataru a ve čtvrtek do Spojených arabských emirátů. V pondělí se objevily informace, že by se Trump ve čtvrtek mohl zúčastnit případných ukrajinsko-ruských jednání v Istanbulu.

Trumpova první větší zahraniční cesta od nástupu do úřadu letos v lednu má také podle některých analytiků posílit ekonomický vliv v tomto bohatém regionu, kde se v posledních letech snažila více angažovat Čína.