Katar daruje Trumpovi luxusní „nebeský palác“. Demokraté mluví o korupci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá přijmout od katarské královské rodiny jako dar luxusní letoun Boeing 747-8, který by měl být upraven tak, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál Air Force One. Píší o tom tiskové agentury a americká média s odvoláním na své zdroje, jako první o věci informovala v neděli večer stanice ABC News.

Luxusní letadlo, které by bylo jedním z nejcennějších darů, jaké kdy americká vláda obdržela, by mělo být po odchodu Trumpa z Bílého domu darováno jeho prezidentské knihovně, uvedl zdroj agentury Reuters. Nový komerční letoun 747-8 stojí přibližně 400 milionů dolarů (8,9 miliardy korun).

Podle zprávy ABC má být dar oznámen při Trumpově návštěvě Kataru, kam prezident zavítá tento týden během své blízkovýchodní a současně první delší zahraniční cesty v druhém funkčním období.

Sám Trump v noci na pondělí v příspěvku na sociální síti tuto nabídku zjevně potvrdil. „Takže skutečnost, že ministerstvo obrany dostane DAREM, ZDARMA, letadlo 747, které dočasně nahradí 40 let starý Air Force One, a to ve velmi veřejné a transparentní transakci, natolik vadí pokřiveným demokratům, že trvají na tom, abychom za letadlo zaplatili NEJVYŠŠÍ možnou cenu,“ napsal Trump na své síti Truth Social.