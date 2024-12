ŽIVĚ: Senát má na programu novelu stavebního zákona

Senát by měl schvalovat novelu, která umožní využívat nové i původní systémy stavebního řízení, a to kvůli problémům s jeho digitalizací. Na programu má také novely zbraňového a audiovizuálního zákona. V úvodním kole by měl posoudit návrh senátorů ANO na zmrazení platů ústavních činitelů.