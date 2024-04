Vláda podpořila zřízení dětského ombudsmana i změny ve státní a zahraniční službě

Návrh novely zákona o veřejném ochránci práv předložený vládě počítal i s tím, že ombudsman bude nově vykonávat také úkoly národní lidskoprávní instituce (NHRI). Ke zřízení dětského ochránce práv Česko dlouhodobě nabádá Výbor pro práva dětí OSN na základě Úmluvy o právech dítěte, která začala platit v Československu v únoru 1991. Předpis by mohl být účinný od příštího roku, záležet bude na rychlosti projednávání ve sněmovně.

Česko patří spolu s Německem, Rakouskem a Portugalskem mezi čtveřici zemí Evropské unie, které dětského ombudsmana dosud nemají. „Napravujeme tak nedostatky, které vůči dětem a respektu i dodržování jejich práv jako Česko máme. Navazujeme tím také na dobrou praxi v zemích kolem nás, kde už dětský ombudsman funguje dávno,“ uvedl ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty), který návrh předkládal.

Novela počítá s modelem dvou samostatně působících ombudsmanů, dětský by tak fungoval vedle stávajícího veřejného ochránce práv v rámci nynější kanceláře. Dětským ombudsmanem by se mohl stát člověk starší 35 let s právnickým vzděláním, který se v předchozích deseti letech nejméně polovinu času věnoval ochraně či prosazování práv dětí. Novela umožňuje ucházet se o funkci také soudcům a soudkyním, zejména těm, kteří projednávají opatrovnické spory.

Činnost dětského ombudsmana se zaměří na ochranu dětí především podle Úmluvy o právech dítěte. Dětský ombudsman má ve striktně vymezených případech dostat možnost v pozici vedlejšího účastníka vstupovat do některých řízení týkajících se ochrany práv dětí. Mezi jeho další pravomoci by měla patřit vzdělávací a osvětová činnost o právech dítěte a kontrola dodržování práv dětí.

Činnost NHRI nyní ombudsman částečně obstarává, ale nenaplňuje beze zbytku, stojí v návrhu. „Zákon veřejnému ochránci práv totiž doposud neukládá, aby systematicky sledoval a hodnotil naplňování základních práv v oblasti státní správy, byť se fakticky ochraně mnohých základních práv a svobod věnuje ve svých zjištěních především na podané podněty,“ píše se v novele.

Státní a zahraniční služba

Novela zákona o státní službě počítá s tím, že koordinaci státní služby by nově měl na starosti místo ministerstva vnitra úřad vlády. Státní tajemníky by nově místo vlády měl jmenovat i odvolávat nejvyšší státní tajemník. U zaměstnanců ve služebním poměru by nemělo být nutné provádět pravidelné služební hodnocení.

Cílem novely je profesionalizace, zefektivnění a modernizace státní služby, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Novelu nyní projedná parlament. Rakušan chce usilovat o to, aby byl zákon účinný co nejdříve, ideálně na začátku roku 2025.

„Zásadní ambicí je moderní, efektivně fungující státní instituce více otevřená lidem,“ sdělil Rakušan. Novela podle něj předpoklady splňuje. „Přinášíme profesionalizaci, stabilitu a také celkové zkvalitnění státní služby,“ dodal.

Podle novely bude na služební místo možné přijmout člověka s nižším vzděláním, než stanovuje zákon, minimum bude maturitní zkouška. „Rozhodli jsme se, že v některých případech, například u IT profesí, mohou být zkušenosti a prokazatelná praxe více než diplom,“ podotkl Rakušan. Cílem je podle něj snazší nábor a zatraktivnění státní služby. Novela také umožní uznání vysokoškolského vzdělání absolventům z EU, Švýcarska nebo Velké Británie.