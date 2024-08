Videohry mohou za jistých okolností zlepšovat duševní zdraví

Předchozí výzkumy, které sledovaly dopady pravidelného a dlouhodobého hraní videoher na duševní zdraví, přinesly rozporuplné výsledky. Některé naznačují, že to může vést k příznakům závislosti; u dospívajících někdy i k sociální izolaci a v některých případech dokonce k agresivnímu chování. Světová zdravotnická organizace zašla tak daleko, že „herní poruchu“ klasifikovala jako duševní onemocnění.

Psychologové si uvědomili, že to představuje ideální příležitost otestovat vliv hraní videoher na zcela náhodně vybranou a současně jasně popsanou skupinu hráčů. Vytvořili proto dotazník určený k měření duševního zdraví a množství času stráveného hraním her a rozeslali ho lidem účastnícím se výše popsaných loterií. Obdrželi 97 602 odpovědí, plně vyplněných a připravených k analýze.

Hraní ano, ale s mírou

Autoři studie zjistili v odpovědích určitý vzorec. Lidé, kteří si během lockdownů užívali v loterii získané videohry, měli větší pocit životní spokojenosti než ti, kteří nehráli. To je podle psychologů důležité, protože právě tento pocit je klíčovou složkou duševního zdraví. Je spojený s mnoha pozitivními projevy, naopak jeho nedostatek bývá spojovaný s řadou duševních problémů.

Má to ale hranice, potvrdil také výzkum. A ta hranice je podle studie docela přesně definovaná: jsou to tři hodiny. Pokud lidé trávili s konzolemi delší čas, žádný vyšší pozitivní vliv se už neprojevoval. Pro srovnání: podle nové české studie až čtvrtina dětí ve věku jedenáct až patnáct let a patnáct procent dospívajících hraje v Česku počítačové hry rizikově, tedy stráví u nich více než čtyři hodiny denně.