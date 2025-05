První předpověď na léto naznačuje nadprůměrně teplé počasí

V neděli začíná léto, tedy to klimatologické, zároveň nejteplejší roční období. V minulých týdnech se v některých médiích objevily informace o tom, že je před námi velmi teplé či dokonce horké léto, kdy teploty můžou dosahovat i ke 40 stupňům Celsia. Po chladném květnu řada lidí už vyhlíží souvislejší období s teplotami šplhajícími nad letní pětadvacítku, i když čtyřicítky si asi přeje jen málokdo. Jaký je tedy aktuálně výhled počasí pro následující týdny až měsíce?

Začátek bude teplý

Nyní to vypadá, že přesně s koncem jara a nástupem léta dorazí do střední Evropy, a tedy i Česka, od jihozápadu velmi teplý vzduch. Víkendová maxima se tak na většině území – kromě hor – dostanou nad hranici letního dne, tedy nad pětadvacet stupňů. V nejteplejších oblastech budou v neděli naměřeny i tropické třicítky. Příliv teplého, ale současně i vlhkého vzduchu nejspíš potrvá až do poloviny příštího týdne – to znamená, že teplo bude pokračovat, ale občas se přidají přeháňky a bouřky.

Pro vzdálenější období už klasické předpovědi nestačí a je třeba nahlédnout na výstup sezonních nebo sub-sezonních prognóz. Ty už jsou ale zaměřeny spíše na převažující charakter počasí než na detaily jednotlivých týdnů, natožpak dnů. Pro oblast Evropy počítá tyto výhledy několik předpovědních center. Jejich výstupy se vzájemně sice mírně liší, nicméně aktuálně se poslední dostupné výpočty shodují na tom, že střední Evropu včetně území Česka letos čeká nadprůměrně teplé léto.