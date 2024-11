„Je to šedá labuť.“ Vědci se snaží vysvětlit extrémní vedra

před 34 m minutami | Zdroj: ČT24 , Columbia Climate School , Proceedings of the National Academy of Sciences , Nature Climate Change

Nejteplejším změřeným rokem na Zemi byl ten loňský. Teplota byla o 2,12 stupně Celsia vyšší než průměr dvacátého století, čímž padl předchozí rekord z roku 2016. A vzhledem k nejteplejšímu létu a nejteplejšímu jednotlivému dni je rok 2024 na cestě k dalšímu rekordu.

Nejedná se o převratné novinky, tento vývoj odpovídá předpovědím klimatologů. Nicméně překvapivé je to, že se v různých oblastech světa v poslední době opakovaně objevují vlny veder, které jsou tak extrémní, že se dostávají daleko za hranice toho, co dokáže předpovědět nebo vysvětlit jakýkoliv model globálního oteplování. Teď se o to pokusili vědci v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.