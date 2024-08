Index smrtícího tepelného stresu nejlépe popisuje, co hrozí při vlnách veder

Ve světě se tedy používá velké množství škál popisujících vliv tepelné zátěže na člověka, přičemž kritickou roli v nich hraje vlhkost vzduchu. Ta totiž zásadně ovlivňuje schopnost pocení, kterým se člověk při vysokých teplotách může ochlazovat. Dokonce už při teplotách kolem 28 °C může velmi vysoká vlhkost způsobit významnou tepelnou zátěž. Problematičnost v současnosti používaných indexů spočívá v tom, že dobře fungují zpravidla jen v určitých zeměpisných oblastech a klimatických podmínkách a nejsou tedy přenositelné do oblastí jiných.

Tání grónského ledu předpovídá letní počasí v Evropě, říká studie. Letos to vypadá na sucho a horko

Nicméně při uvažování teplotních indexů je nutné zdůraznit ještě jednu věc. Drtivá většina studií zaměřených na tepelný stres a z nich vycházející indexy se zaměřují na podmínky venkovního prostředí, ale zvýšená úmrtnost související s teplem souvisí ve skutečnosti o něco více s podmínkami vnitřních prostor, pokud tam lidé tráví většinu času. Do budoucna bude proto důležité více zohlednit i tyto faktory.

Tento index je založený na teplotě a vlhkosti a jejich kombinací určuje podmínky, které potenciálně můžou vést až k úmrtí. Vliv vlhkosti je v něm zabudován pomocí parametru relativní vlhkosti tak, že lépe předpovídá nebezpečné tepelné podmínky ve srovnání s ostatními indexy, a to i v oblastech, které mají velmi nízkou vlhkost vzduchu. Horké vlně odpovídají dny s průměrnými hodnotami letálního stresu nad 19 °C, hodnoty přes 27 °C znamenají už riziko fatálních následků a předčasných úmrtí.

V případě map používaných v relacích o počasí v České televizi to ale rozhodně neplatí. Barevná stupnice používaná v daném grafickém systému zůstává stejná a nemění se. Rovněž například barevná škála map Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), které rovněž ve vysílání ČT mohou diváci sledovat, má jednotnou škálu barev. A to samé platí třeba i o britském meteorologickém úřadu MetOffice. Samozřejmě, že každý web/médium používá trochu jiné barevné škály, což někdy při srovnání může vést k zavádějícím závěrům. Ale meteorologové sami bezdůvodně opravdu barevné škály nemění, a pokud jsou mapy dnes červenější než začátkem století, je to pouze důsledek nárůstu teploty v souvislosti se změnou klimatu.