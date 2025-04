Deště zmírnily sucho, zemědělci ale potřebují více vláhy

Déšť na konci týdne jejich obavy z letošní úrody na nějaký čas rozptýlil. „Pak přišel v pátek déšť a ráno to stálo jako vojáci a stojí to pořád,“ pochvaluje si pěstitel.

Třeba v Netíně na Žďársku za poslední dva dny napadlo patnáct milimetrů srážek. Půda teď díky tomu má potřebnou vláhu a může začít sázení brambor. Sázet se musí ale rychle. Další déšť v nejbližších hodinách by totiž pole zbytečně rozbahnil. „Do pondělí do večera, abychom to měli nasázené, tak to budeme mít s tou technikou, co máme, tak tak, abychom to stihli,“ míní farmář František Němec.

Kvůli letošní suché zimě je teď podle zemědělců důležité, aby pršelo i v dalších týdnech. Na tom je teď podle nich závislá letošní úroda.

Jaké bude počasí?

V příštích dnech se podle meteorologa ČT Michala Žáka objeví spíše lokální přeháňky. A objevit by se mohly na západě Čech v neděli večer, ale jen ojediněle. A můžou přijít i bouřky. „V pondělí čekejme přeháněk a bouřek víc, a to v Čechách a na Vysočině, většinou ale dorazí až během odpoledne a večera. A později může ojediněle zapršet i na Moravě a ve Slezsku,“ dodal meteorolog.

V úterý a ve středu se objeví déšť nebo přeháňky, případně i bouřky, zřejmě jen ojediněle. Přechodně víc přeháněk nebo deště, případně i bouřky, přinese dle předpovědi čtvrtek.

„V pátek se přeháňky objeví místy, ale o víkendu s nimi počítejme jen ojediněle. A protože se ochladí, může v nich přechodně už od vyšších poloh padat déšť se sněhem nebo sníh. Podobně vydatné a hlavně plošné srážky jako v pátek tedy v příštím týdnu zatím příliš pravděpodobné nejsou,“ uzavřel Žák.