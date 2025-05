Prodloužení nabídky KHNP na dostavbu Dukovan není jisté

Není jisté, zda jihokorejská KHNP prodlouží platnost své nabídky na nové jaderné bloky v Dukovanech, firma se teprve rozhodne. Aktuální nabídka platí do konce června.

„Pokud by z české strany přišel požadavek na prodloužení, budeme to muset posoudit, vzít v úvahu různé věci, takže to bude záviset na dané situaci v ten časový okamžik,“ řekl viceprezident projektového oddělení jaderné elektrárny v Česku z KHNP Harry Chang.

Doplnil, že až to bude aktuální, společnost detailně zváží okolnosti, které budou platné. „A na základě toho se rozhodneme.“

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.