EDU II podala soudu návrh na zrušení předběžného opatření k Dukovanům

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) v pondělí podala Krajskému soudu v Brně návrh na zrušení předběžného opatření, kterým soud zablokoval podpis finální dohody o stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Vedle už dříve podané kasační stížnosti podnik využil další právní nástroj, kterým se snaží obhájit svůj postup v tendru.

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

„Krajský soud předběžné opatření vydal jen na základě tvrzení neúspěšného uchazeče, francouzské EDF, aniž by dal jakýkoliv prostor pro vyjádření ostatním účastníkům. Vedle již podané kasační stížnosti tak EDU II využívá dalšího právního nástroje k tomu, aby obhájila důvodnost svého postupu při výběru nejvhodnějšího dodavatele a odstranila tak překážku bránící podpisu smlouvy s ním,“ uvedla EDU II.