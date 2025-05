EDU II podala kasační stížnost kvůli dostavbě Dukovan

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) podala kasační stížnost proti soudnímu opatření, které zablokovalo podpis finální smlouvy o stavbě nových jaderných bloků. Případem se nyní bude zabývat Nejvyšší správní soud. Společnost KHNP, která loni v jaderném tendru uspěla, zatím podepsala se zástupci českých firem pouze smlouvy o budoucí spolupráci, kasační stížnost proti opatření chystá také.

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

„Krajský soud podle společnosti EDU II především nesprávně posoudil otázku, zda veřejný zájem na podpisu smlouvy po několik let trvající transparentní soutěži převažuje nad teoretickou možností žalobce (EDF) ucházet se o zakázku,“ poznamenala společnost EDU II.

Kasační stížnost plánuje podat i vítěz tendru, společnost KHNP. Čas má do středy, kdy končí zákonná lhůta pro její podání. Současná situace může podle firmy způsobit značné škody českým národním zájmům i společnosti.