Soud rozhodl o pozdržení podpisu smlouvy o dostavbě Dukovan

Brněnský soud v úterý předběžným opatřením zablokoval středeční finální podpis smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech mezi společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a vítězem tendru, korejskou KHNP. Učinil tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. Zákaz podpisu smlouvy platí až do rozhodnutí o žalobě EDF. Vláda rozhodnutí soudu bere na vědomí.

„Podstatné je, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

Před vydáním předběžného opatření se soud zabýval i závažností a důvodností žaloby. EDF napadla zejména to, že se ÚOHS odmítl zabývat výhradami proti postupu zadavatele tendru. Předseda ÚOHS Petr Mlsna sice v napadeném rozhodnutí uznal, že EDU II měla povinnost dodržet alespoň základní zásady zadávání veřejných zakázek a tento postup měl podléhat kontrole, ale dovodil, že to nespadá do kompetence ÚOHS.

„Krajský soud v Brně předběžně posoudil žalobcovy argumenty proti takovému náhledu jako relevantní a poměrně silné, proto předběžné opatření vydal. Tím ještě není řečeno, že žalobce v následném soudním řízení uspěje,“ upozornil soud.