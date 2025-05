České firmy nebude možné v dostavbě Dukovan obcházet, tvrdí Vlček

Stavba dvou nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Smlouvu s korejskou společností KHNP se vláda chystá uzavřít 7. května. V úterý však bude Krajský soud v Brně rozhodovat, zda vydá předběžné opatření v souvislosti s žalobou francouzské energetické společnosti EDF. Mohl by tak zablokovat středeční podpis smlouvy. Vlček nechce výsledek předjímat. „Respektuji právo a počkám si na rozhodnutí soudu,“ sdělil v pondělí večer po jednání tripartity.

Oddalovat podpis smlouvy by bylo podle Vlčka velkou chybou. Zmínil i diskuse o tom, že Česko by bylo schopno postavit jaderný zdroj samo, což však podle něho není možné. Za důležité považuje zapojení tuzemských projektových kanceláří a zakázky na dlouhodobé provozování nových zdrojů. Připomenul také souběžné investice do dopravní infrastruktury, bydlení zaměstnanců či vyvedení výkonu elektrárny do sítí.

„Zatím nevidím dostatek závazných dokumentů, které by zvyšovaly pravděpodobnost zapojení tuzemských firem... Závazné kontrakty jsou takové, kde je skutečně závazek na jedné straně a povinnosti dalších subjektů, které musí být naplněny. Pokud mluvím s českými firmami, tak vidím, že nikdo není v této pozici. Na korejské straně jsou v tom partnerské firmy hodně daleko. Zatleskám každé skutečné smlouvě, pokud to nebudou memoranda vyjadřující touhu spolu kamarádit,“ prohlásil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj už před jednáním. Po zasedání tripartity ocenil postup vlády, zklamal ho však přístup korejské firmy.

Zástupci zaměstnavatelů a odboráři požadují od vlády co největší zapojení českých firem do dostavby elektrárny.

Ani předák odborového svazu ECHO Karel Klusák záruky pro tuzemské podniky nevidí. Šéf nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo se obává, že firmy slibovaný podíl nezískají. „Je důležité, jestli bude česká firma zapojena, nebo bude mít jen možnost zapojit se do tendru, protože to není jistota, že tam opravdu bude. To, co neublíží bezpečnosti, by mělo být na stole,“ míní Ďurčo.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je podíl závazků pro české firmy nízký a „Korejci by se měli činit“. V dostavbě Dukovan vidí šanci k prohlubování kompetencí tuzemských firem.