S náklady na Dukovany budou počítat státní rozpočty dalších patnáct let, řekl Vlček. Rozumné, míní Nacher

Částka vyčleněná na tento účel se podle ministra projeví už v rozpočtu v roce 2026 či o rok později a svou výší se bude odvíjet od finančního kalendáře projektu. V následujících čtyřech letech se počítá s dalšími projekčními pracemi tak, aby mohla začít samotná výstavba jaderných bloků, dodal.

„V době, kdy začne financování nových jaderných bloků, skončí financování PoZE (podporovaných zdrojů energie, pozn. red). Ty věci se budou vykrývat,“ dodal Vlček. K navýšení deficitů veřejných financí kvůli této kompenzaci proto podle něj výrazně nedojde.

Nacher kritizoval garanci subdodávek

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher dostavbu Dukovan vítá. Hnutí ANO je tak podle něj srozuměné s tím, že pokud povládne, deficity veřejných financí se budou navyšovat kvůli zmíněnému státnímu financování. „Je to jedna z věcí, jež bych zařadil mezi rozumná rozhodnutí, která má každá zodpovědná vláda do budoucna v oblasti energetiky plánovat. U jádra je to na deset dvacet let dopředu,“ sdělil.

Za problematickou ale považuje garanci subdodávek. „Pokud si vzpomínám, na začátku dohoda s Jihokorejci byla jiná. Nakonec jsme skončili na třiceti procentech subdodávek, ale nebudou v (hlavní) smlouvě,“ řekl. Česko podle něj v těchto věcech „neumí vystupovat sebevědomě“. „Třicet procent je málo,“ dodal.