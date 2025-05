EU hledá kvůli vyšším americkým clům nové trhy

Už v sobotu mají v USA začít platit o 25 procent vyšší cla na dovážené autodíly. Přestože prezident Donald Trump původní opatření zmírnil, EU hledá nejen pro autoprůmysl náhradu za americký trh. Už teď má po celém světě uzavřených víc než sedmdesát obchodních smluv a o dalších se jedná. Brusel doufá, že vývoz do Latinské Ameriky, Indie a jihovýchodní Asie by mohl alespoň částečně nahradit odbytiště v USA.

Kvůli zavedení amerických cel ale roste tlak na schválení volného obchodu se skupinou Mercosur. Vznikl by trh, na kterém žije osm set milionů lidí.

„Myslíme si, že tato dohoda není dobrá pro francouzské hospodářství a zvláště, jak víte, pro naše zemědělství,“ prohlásila mluvčí francouzské vlády Sophie Primasová. Spojence by Francie mohla najít v Polsku, Nizozemsku nebo Irsku, neboť i v těchto zemích jsou zájmy farmářů slyšet.

Smlouvy za 27 členských zemí vyjednává Evropská komise, která chce úbytek vývozu do USA alespoň částečně nahradit rozšiřováním dohod s dalšími částmi světa. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová si pochvaluje, že od rozpoutání celní války zájem o evropský blok roste.

„Co se týče obchodu, je Evropská komise velmi dobře vybavená (pravomocemi). Obchodní politika patří mezi oblasti, které jsou na evropské úrovni nejvíc koordinované,“ vysvětlil Niclas Poitiers, výzkumný pracovník z think tanku Bruegel.

Ambiciózní je Komise v jednání s Indií, které by chtěla dokončit už letos. Zóna volného obchodu EU–Indie by zahrnula dvě miliardy lidí, předčila tu s Latinskou Amerikou a byla by největší na světě.