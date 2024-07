ŽIVĚ: Nové jaderné bloky mají postavit Korejci

Stát i přesto v koncepci deklaruje záměr postupného odklonu od uhlí po roce 2030. Přechodným palivem by se místo něj měl stát plyn. Roli hlavního pilíře ve výrobě energie by však v budoucnu měly postupně převzít obnovitelné zdroje energie a jádro. Cílem tak je v roce 2050 dosažení nadpolovičního podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny. Podíl jaderné energie by pak měl do poloviny století vzrůst z 37 procent na 46 procent.

Kabinet se měl zabývat také návrhem nového zákona o kybernetické bezpečnosti, ke kterému mají připomínky podnikatelé. Předpis do českého práva zavádí evropskou bezpečnostní směrnici NIS2 a zároveň obsahuje možnost prověřit a vyloučit dodavatele, kteří představují pro stát bezpečnostní riziko. Ministři se měli vrátit i k novele o podnikání v cestovním ruchu, podle které by ubytovací zařízení v Česku mohla mít povinnost registrace v připravovaném elektronickém systému eTurista.

Vláda také měla v plánu informaci o nákupu nákladních automobilů Tatra T-815. Ministerstvo obrany minulý týden oznámilo, že plánuje na jejich nákup uzavřít rámcovou dohodu se společností Tatra Defence Systems. Smlouva by umožnila do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů tří typů v celkové ceně do 13,35 miliardy korun. Vozy by ministerstvo pořizovalo podle aktuálních potřeb armády a svých aktuálních finančních možností, prvních několik desítek automobilů by armáda mohla dostat v příštím roce.