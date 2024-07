Proměna energetiky v Česku. Stěžejní roli má hrát jádro a obnovitelné zdroje

Státní energetická koncepce je strategický dokument, který stanovuje budoucí cíle a priority státu v tomto sektoru. Pro státní správu je koncepce závazná, trhu pak má ukazovat vizi státu v energetice a výhled jednotlivých opatření a schémat podpor. Aktualizovaná verze počítá především s postupným navyšování výroby elektřiny z předloňských 84 terawatthodin (TWh) ke zhruba 95 TWh v roce 2050.

Stát v koncepci deklaruje záměr postupného odklonu od uhlí po roce 2030. Přechodným palivem by se místo něj měl stát plyn. Roli hlavního pilíře ve výrobě energie by však v budoucnu měly postupně převzít obnovitelné zdroje energie a jádro. Cílem tak je v roce 2050 dosažení nadpolovičního podílu obnovitelného zdrojů ve výrobě elektřiny. Podíl jaderné energie by pak měl do poloviny století vzrůst ze čtyřiceti na 46 procent.