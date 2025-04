Dezinfekce kvůli prevenci slintavky už vyšla na 4,5 milionu

Mimořádné výdaje za dezinfekci nákladních aut na hranicích už jsou v milionech korun. Státní veterinární správa (SVS) jí nakoupila zatím zhruba za čtyři a půl milionu. Opatření má zamezit rozšíření slintavky a kulhavky do tuzemských chovů. Onemocnění zatím testy v Česku nepotvrdily. Negativních bylo přes 130 vzorků mléka. Veterináři ho odebírají dvakrát týdně z vybraných jihomoravských chovů.

V linkách je spotřeba dezinfekce největší. Na důkladné očištění jednoho auta je potřeba i několik litrů roztoku. „Nejvíc dezinfekce spotřebováváme právě v Lanžhotě. To bylo kolem devíti set litrů. Na dekontaminační lince máme čerpadlo, které odčerpává vodu, která steče z kamionů. Čerpáme ji do kontejnerů,“ přiblížil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Přes zmíněný hraniční přechod projelo dosud zhruba 32 tisíc nákladních aut. Asi čtyři stovky z nich poslali veterináři do dekontaminační linky. Ti také rozhodují, jestli auto musí projet speciálním rámem anebo stačí vydezinfikovat podvozek.

Kamiony, které převážejí zvířata nebo veterinární zboží, mohou do tuzemska projet na třech místech. Ostatní využívají také přechody v Hodoníně a Bílé-Bumbálce. Tam jim jen dezinfikují kola.

Svaz: Dezinfekce je levnější než případné dopady

Vlastní opatření dělají také zemědělci. Zakazují například vstup do chovů či dezinfikují auta. „Opatření financují chovatelé ze svého. V porovnání s celkovým dopadem v případě, že by došlo k zavlečení onemocnění do chovu, jsou náklady na dezinfekci relativně malé,“ sdělil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Mimořádná opatření by měla platit minimálně do 20. května. Záležet bude na případném dalším šíření nákazy.