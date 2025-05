Kanada se potýká s požáry v odlehlých oblastech

Lidé z postižených oblastí se uchylují zejména do hlavního města provincie Winnipegu. „Je to těžké pro všechny,“ sdělil agentuře Reuters technik údržby školy Richard Korte. Ten s rodinou uprchl do města z Flin Flonu, regionálního centra s pěti tisíci obyvateli na hranici Saskatchewan-Manitoba.

Kouř z požárů podle serveru BBC poznamenal kvalitu ovzduší v zasažených regionech, zápach byl znatelný až v Chicagu.

Winnipeg už zřídil pro evakuované obyvatele nouzové centrum v místní hokejové aréně. Premiér Manitoby Wab Kinew uvedl, že asi sedmnáct tisíc obyvatel Manitoby prchá před požáry, protože počasí zůstává horké a suché.

„Musíme zůstat klidní,“ uvedl Kinew v pátek odpoledne. Ocenil pomoc z Quebecu, dalších provincií a USA, které do Manitoby vysílají 125 hasičů.

Komplikované evakuace

„Naše provincie v Kanadě jsou obrovské,“ popsal Kinew. „Než se někdo dostane do Winnipegu, někteří z nich jsou na cestě celou noc. Museli letět několik hodin a poté ještě několik hodin cestovat autobusem.“

Starosta Flin Flonu George Fontaine v pátek ráno upozorňoval na to, že podle předpovědi počasí by mohl oheň posunout požár dále do města. „Pokud se to stane, mohlo by to mít katastrofální následky,“ upozornil Fontaine pro CBC News Network.

Podle údajů zasažených provincií je v Manitobě celkem 23 aktivních požárů a v Saskatchewanu 14. V ropné provincii Alberta hoří 51 požárů, tamní ropné společnosti tento týden evakuují své zaměstnance.

Kanada se s lesními požáry potýká znovu po roce, tehdy lesní požáry zdevastovaly turistické městečko Jasper v kanadských Skalistých horách.