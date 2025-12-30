Bez podpory USA nemůže Ukrajina ve válce zvítězit, upozornil Zelenskyj


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bez podpory Spojených států nemůže Ukrajina ve válce s Ruskem zvítězit, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který v noci na úterý SEČ odvysílala americká stanice Fox News. Zelenskyj rovněž řekl, že ruskému vládci Vladimiru Putinovi nevěří. Ukrajina od února 2022 vzdoruje s pomocí západních zemí ruské invazi rozpoutané na Putinův rozkaz.

„Můžeme zvítězit bez podpory Ameriky? Ne,“ řekl Zelenskyj v pořadu stanice Fox News. Následně vyjmenoval obtíže, které by pro Ukrajinu znamenal nedostatek podpory ze strany jejího amerického spojence.

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Bílého domu Donald Trump

Zelenskyj v neděli jednal o možné mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě. Šéf Bílého domu rozhovory označil za „báječné“ a řekl, že dohoda se výrazně přiblížila a že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté z 95 procent.

Těsně před setkáním se Zelenským Trump také telefonoval s Putinem. Poté americký prezident řekl, že Rusko se bude podílet na rekonstrukci Ukrajiny a že prý „Rusko chce, aby se Ukrajině dařilo“.

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

„Putinovi nevěřím, on Ukrajině úspěch nepřeje,“ reagoval Zelenskyj v rozhovoru s Fox News. Dodal, že nedělní setkání s Trumpem bylo produktivní.

Putin v pondělí na jednání s velením ruských ozbrojených sil prohlásil, že Rusko pokračuje v plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které zčásti okupuje. Tvrdí, že ve svém tažení na ukrajinském území postupuje, pro toto však nepřinesl žádný důkaz. Armádě nařídil pokračovat v invazi a v plnění úkolu „osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti“ v souladu s plánem speciální vojenské operace. Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.

Politici vidí pokrok v cestě k zastavení ruské války na Ukrajině. Kreml mluví o svých cílech
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Termínem „osvobození“ Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských měst nebo obcí, souslovím „speciální vojenská operace“ pak nazývá svou invazi do sousední země, která trvá už téměř čtyři roky.

Zelenskyj představil novou verzi plánu na ukončení ruské války
Volodymyr Zelenskyj

