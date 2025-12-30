Bez podpory Spojených států nemůže Ukrajina ve válce s Ruskem zvítězit, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který v noci na úterý SEČ odvysílala americká stanice Fox News. Zelenskyj rovněž řekl, že ruskému vládci Vladimiru Putinovi nevěří. Ukrajina od února 2022 vzdoruje s pomocí západních zemí ruské invazi rozpoutané na Putinův rozkaz.
„Můžeme zvítězit bez podpory Ameriky? Ne,“ řekl Zelenskyj v pořadu stanice Fox News. Následně vyjmenoval obtíže, které by pro Ukrajinu znamenal nedostatek podpory ze strany jejího amerického spojence.
Zelenskyj v neděli jednal o možné mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě. Šéf Bílého domu rozhovory označil za „báječné“ a řekl, že dohoda se výrazně přiblížila a že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté z 95 procent.
Těsně před setkáním se Zelenským Trump také telefonoval s Putinem. Poté americký prezident řekl, že Rusko se bude podílet na rekonstrukci Ukrajiny a že prý „Rusko chce, aby se Ukrajině dařilo“.
„Putinovi nevěřím, on Ukrajině úspěch nepřeje,“ reagoval Zelenskyj v rozhovoru s Fox News. Dodal, že nedělní setkání s Trumpem bylo produktivní.
Putin v pondělí na jednání s velením ruských ozbrojených sil prohlásil, že Rusko pokračuje v plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které zčásti okupuje. Tvrdí, že ve svém tažení na ukrajinském území postupuje, pro toto však nepřinesl žádný důkaz. Armádě nařídil pokračovat v invazi a v plnění úkolu „osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti“ v souladu s plánem speciální vojenské operace. Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.
Termínem „osvobození“ Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských měst nebo obcí, souslovím „speciální vojenská operace“ pak nazývá svou invazi do sousední země, která trvá už téměř čtyři roky.