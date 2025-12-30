Ukrajinští výrobci drony vyvíjejí i ve spolupráci s bojovými jednotkami

Ukrajinské ministerstvo obrany za poslední dva roky vyčlenilo domácím výrobcům dronů v přepočtu přes padesát miliard korun. V následujících třech měsících vydá na objednávky prostřednictvím digitálních platforem dalších šest miliard korun. Vojáci i celé jednotky často přímo spolupracují s výrobci na modifikaci strojů.
Více než padesátikilogramový stroj stoupá nad prázdné jihoukrajinské pole. Několik minut visí ve vzduchu a hledá svůj cíl. Tentokrát jde pouze o zkušební vzlet pilotů 153. brigády, navíc desítky kilometrů od fronty.
Bezpilotní letoun Vampire (Upír) primárně slouží jako bombardér k ničení obrněné techniky, skladů a živé síly – konkrétně cílů relativně vzdálených od linie střetu. Ovládat se ho vojáci učí v řádu několika měsíců. „Učili jsme se měsíc a půl – dva měsíce. Přímo v boji,“ přiblížil jeden z pilotů.
Největší hrozbou na frontové linii z obou stran jsou právě drony. Bombardéry i další technika jsou proto často vybaveny také rušičkami, které se snaží přerušit rádiové spojení s operátorem bezpilotního letounu. „Na první pohled to není vidět, ale uvnitř se skrývá pokročilé technologické zařízení, které je i dle evropských měřítek jedinečné,“ říká Oleksij z ukrajinské armádní 153. brigády.
Tyto drony se na Ukrajině začaly vyrábět čtyři měsíce po ruské invazi. Teď se na bojových pozicích využívají nejen k útokům, ale i v logistice. „Umíme doručovat zásilky klukům. Pokud je třeba něco urgentně dodat a není možné k nim zajet,“ popisuje další z operátorů.
Drony se často vyvíjí ve spolupráci s jednotkami
Jednotka přitom operuje i s menšími typy útočných a průzkumných bezpilotních letounů. Široká kvalifikace vojáků jim zaručuje možnost snadné výměny vlastních lidí na pozicích. „U nás je prakticky kompletní zastupitelnost. Pilot odešel na dovolenou – pak jsem pilot já,“ vysvětlil jeden z ukrajinských obránců.
Obě strany využívají drony na bojišti stále intenzivněji – výrobci se tak předhánějí v jejich modifikacích. Stroje proto často vyvíjejí i přímo ve spolupráci s jednotkami. „Pokud se jedná o poměrně specifický typ techniky, výrobci téměř vždy vyžadují, aby posádka absolvovala školení přímo u nich. Pravidelně vysíláme lidi na doškolení a seznámení se s novými prostředky,“ říká zástupce velitele jednotky bezpilotních systémů Volodymyr Šuhajev.
Tato vojenská technologie dokáže na změny na bojišti reagovat i v řádu jednotek měsíců. Proto i půlroční „díra“ ve výuce nebo vývoji může být na frontě kritická.