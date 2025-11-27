„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

Ukrajina je neustále pod tlakem ruské okupační armády. Ruské drony v noci na středu útočily hlavně na Záporoží, kde zranily devatenáct lidí. A pokračuje i bitva o Pokrovsk. Z nedalekého města Dobropillja se proto stává jižní pevnost donbaského valu. Štáb ČT se do stále víc zdevastovaného města nyní po několika měsících vrátil.
„Já nikam nepojedu! Umřu tady na své zemi. To toho (ruského vládce Vladimira) Putina nikdo nemůže dostat z bunkru v Kremlu nebo někde?“ naříkala v červenci před kamerami štábu ČT v Dobropillji obyvatelka Nadja.
Některé domy tehdy byly ještě celé a žili tam obyvatelé. Situace se rapidně zhoršila v době, kdy Rusové prolomili ukrajinskou obranu a městu se přiblížili. Tehdy Nadja přála ruskému diktátorovi smrt za to, že jeho armáda srovnává její město se zemí. Za několik týdnů ve městě kvůli průniku od Pokrovsku začalo peklo.
O osudu Nadji nyní štáb ČT nic neví. Může pouze doufat, že se v pořádku evakuovala z města.
„Call of Duty – jen ve skutečnosti,“ popisuje voják
Největší destrukci ve městě způsobují řízené letecké pumy KAB, které lítají na Dobropillju téměř neustále. „Dělostřelectvo, letecké pumy, drony. Lidé se vlastně jeden před druhým schovávají. Trefit je může dron, střela nebo šrapnel. To je moderní válka. (Hra) Call of Duty. Jen ve skutečnosti,“ popisuje Hira, voják 14. brigády ukrajinské Národní gardy „Červená kalina“ bojující v Myrnohradu a Pokrovsku.
Zprávy o mírovém plánu zaslechla i ta hrstka lidí, která v bombardovaném městě zůstala. „Jsme Ukrajinci. Měli bychom žít ve své zemi. Měli by nás nechat na pokoji,“ je přesvědčen starší místní Anatolij. Tamní seniorka Tamara by souhlasila s tím, že by se město a jeho obyvatelé dostali pod kontrolu Ruska, „abychom zase mohli žít“.
V místním obchodním centru si místní kdysi mohli nakoupit potraviny nebo objednat pizzu a sushi. Nyní je i zde všechno zničené. Klid ve městě může mít jen jedno vysvětlení – okupanti se soustředí na dobytí Pokrovsku. Moskva tvrdí, že město už obsadila, Ukrajinci to ale vyvrací.
Když Pokrovsk padne, fronta se okamžitě přesune k Dobropillji. Nakolik blízko bude záležet na tom, jak rychle se Ukrajinci dokážou přesunout na nové pozice a stabilizovat situaci.