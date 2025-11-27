„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: „Jsme Ukrajinci, měli bychom v pokoji žít ve své zemi.“ Štáb ČT natáčel ve stále zničenější Dobropillji
Zdroj: ČT24

Ukrajina je neustále pod tlakem ruské okupační armády. Ruské drony v noci na středu útočily hlavně na Záporoží, kde zranily devatenáct lidí. A pokračuje i bitva o Pokrovsk. Z nedalekého města Dobropillja se proto stává jižní pevnost donbaského valu. Štáb ČT se do stále víc zdevastovaného města nyní po několika měsících vrátil.

„Já nikam nepojedu! Umřu tady na své zemi. To toho (ruského vládce Vladimira) Putina nikdo nemůže dostat z bunkru v Kremlu nebo někde?“ naříkala v červenci před kamerami štábu ČT v Dobropillji obyvatelka Nadja.

Některé domy tehdy byly ještě celé a žili tam obyvatelé. Situace se rapidně zhoršila v době, kdy Rusové prolomili ukrajinskou obranu a městu se přiblížili. Tehdy Nadja přála ruskému diktátorovi smrt za to, že jeho armáda srovnává její město se zemí. Za několik týdnů ve městě kvůli průniku od Pokrovsku začalo peklo.

O osudu Nadji nyní štáb ČT nic neví. Může pouze doufat, že se v pořádku evakuovala z města.

„Call of Duty – jen ve skutečnosti,“ popisuje voják

Největší destrukci ve městě způsobují řízené letecké pumy KAB, které lítají na Dobropillju téměř neustále. „Dělostřelectvo, letecké pumy, drony. Lidé se vlastně jeden před druhým schovávají. Trefit je může dron, střela nebo šrapnel. To je moderní válka. (Hra) Call of Duty. Jen ve skutečnosti,“ popisuje Hira, voják 14. brigády ukrajinské Národní gardy „Červená kalina“ bojující v Myrnohradu a Pokrovsku.

Zprávy o mírovém plánu zaslechla i ta hrstka lidí, která v bombardovaném městě zůstala. „Jsme Ukrajinci. Měli bychom žít ve své zemi. Měli by nás nechat na pokoji,“ je přesvědčen starší místní Anatolij. Tamní seniorka Tamara by souhlasila s tím, že by se město a jeho obyvatelé dostali pod kontrolu Ruska, „abychom zase mohli žít“.

„Někdy nebyl ani kus chleba.“ Chlapec se v Pokrovsku sám staral o nemocné bratry
Pokrovsk

V místním obchodním centru si místní kdysi mohli nakoupit potraviny nebo objednat pizzu a sushi. Nyní je i zde všechno zničené. Klid ve městě může mít jen jedno vysvětlení – okupanti se soustředí na dobytí Pokrovsku. Moskva tvrdí, že město už obsadila, Ukrajinci to ale vyvrací.

Když Pokrovsk padne, fronta se okamžitě přesune k Dobropillji. Nakolik blízko bude záležet na tom, jak rychle se Ukrajinci dokážou přesunout na nové pozice a stabilizovat situaci.

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov
Ukrajinské síly v Pokrovsku

Výběr redakce

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

před 11 mminutami
Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

před 13 hhodinami
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

Ukrajina je neustále pod tlakem ruské okupační armády. Ruské drony v noci na středu útočily hlavně na Záporoží, kde zranily devatenáct lidí. A pokračuje i bitva o Pokrovsk. Z nedalekého města Dobropillja se proto stává jižní pevnost donbaského valu. Štáb ČT se do stále víc zdevastovaného města nyní po několika měsících vrátil.
před 11 mminutami

Nedaleko Bílého domu byli postřeleni příslušníci Národní gardy

Dva příslušníci americké Národní gardy byli po 20. hodině SEČ postřeleni nedaleko Bílého domu. Guvernér Západní Virginie Patrick Morrisey následně na síti X oznámil, že oba gardisté zemřeli, ale o pár minut později uvedl, že dostává „rozporuplné informace“. Podle ředitele FBI Kashe Patela jsou oba příslušníci v kritickém stavu. Úřady zadržely muže afghánské státní příslušnosti, uvedl prezident USA Donald Trump.
včeraAktualizovánopřed 25 mminutami

Trump požádal Takaičiovou o zmírnění vyjádření ohledně Tchaj-wanu

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém hovoru požádal japonskou premiérku Sanae Takaičiovou, aby „neprovokovala Čínu v otázce svrchovanosti Tchaj-wanu“. Usiloval také o zmírnění jejích slov ze začátku listopadu. S odvoláním na středeční informaci deníku The Wall Street Journal (WSJ) to napsala agentura Kjódó. Takaičiová řekla, že Japonsko by v případě napadení Tchaj-wanu mohlo tomuto ostrovu přijít na pomoc.
před 1 hhodinou

Trump zakázal Jihoafrické republice účast na summitu zemí G20 v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zakazuje Jihoafrické republice, aby se příští rok zúčastnila summitu zemí G20 ve floridském Miami. Chce také zastavit veškeré platby a podporu pro zemi – a to kvůli tomu, jak dle Trumpa zacházela s americkým zástupcem při ukončení letošního summitu G20 v Johannesburgu. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa vyjádřil lítost nad Trumpovými výroky.
před 5 hhodinami

Po požáru obytného komplexu v Hongkongu jsou desítky mrtvých

Při středečním požáru obytného komplexu v Hongkongu zahynulo nejméně 44 lidí a dalších 45 jich zůstává v kritickém stavu, píše agentura Reuters. Dalších 279 osob úřady pohřešují, uvedl správce města John Lee. V komplexu se nachází asi dva tisíce bytových jednotek a bydlí tam na 4,8 tisíce lidí. Policie zadržela v souvislosti s požárem tři muže.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Jsem ochoten jednat, vzkázal Trump Madurovi

Šéf Bílého domu Donald Trump v době rostoucího napětí mezi USA a Venezuelou prohlásil, že je ochoten jednat s venezuelským autoritářským vládcem Nicolásem Madurem. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou napjaté a spekuluje se o možném americkému útoku na jihoamerickou zemi. Američané v posledních týdnech vyslaly do Karibiku jednotky s více než patnácti tisíci vojáky, včetně největší a nejmodernější letadlové lodě na světě USS Gerald R. Ford. Zároveň od září podnikají údery proti plavidlům s údajnými pašeráky drog.
před 7 hhodinami

Armáda převzala moc v Guineji-Bissau

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v Guineji-Bissau oznámili armádní důstojníci úplné převzetí kontroly v zemi, píše AFP. Své sesazení později potvrdil i prezident Umaro Sissoca Embalóa, píše France 24. Střelba vypukla den předtím, než měly být oznámeny předběžné výsledky voleb. Důstojníci ve svém prohlášení uvedli, že uzavírají hranice a pozastavují volební proces. Vojáci zadrželi prezidenta i zástupce opozice.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Zástupci členských států Evropské unie se ve středu shodli na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí na internetu. Česko hlasovalo proti. Součástí návrhu zůstává prolamování šifrované komunikace jako dobrovolné opatření, které mohou firmy přijmout, aby naplnily povinnost zamezit šíření škodlivého obsahu. Na finálním znění se bude muset Rada dohodnout s Evropským parlamentem.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...