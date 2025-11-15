„Někdy nebyl ani kus chleba.“ Chlapec se v Pokrovsku sám staral o nemocné bratry

Chlapec Platon z ukrajinského Pokrovsku, který se Rusové přes rok snaží dobýt, se několik měsíců sám staral o těžce nemocné sourozence. Dětem před více než rokem zemřela babička, matka se o chlapce kvůli psychickému onemocnění nemohla starat. Začátkem léta se děti dostaly do centra pomoci v Černovicích.
„Krmil jsem je, měnil pleny. Chránil jsem je při poplachu, při bombardování našeho města. Přikrýval jsem je a schovával ve sklepě, aby na nás nepřiletěly bomby a abychom nezemřeli,“ popisuje Platon život v Pokrovsku. Sociální služby o případu dlouho nevěděly.
„Říkal nám, že někdy neměli k jídlu ani kus chleba. Vlastně teď teprve Platona učíme jíst normální jídlo,“ sdělila vedoucí charitativního centra v Černovicích Marta. Platonovi bratři Klim a Max při příjezdu vážili jen devět kilo. „Byli podvyživení. Bylo těžké se dívat na to, jak byli zkroucení v té poloze, na kterou si tělo zvyklo,“ říká pediatrička Natalja.
„Zvládli to jen kvůli tomu, že on je tak dospělý. První, co řekl, když k nám přijel, bylo: ‘Já nejsem dítě,’“ vzpomíná vedoucí centra. Teď si Platon může dovolit být dítětem. „Je to skvělé, protože nemusíš pořád něco platit, jako třeba složenky za světlo. Všechno kupují za tebe. Být dítětem je ale super nejen kvůli tomu, ale taky protože dostáváš autíčka,“ popsal Platon.
Rusové se snaží Pokrovsk dobýt déle než rok
Strategicky důležité město v Doněcké oblasti se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Pokrovsk dříve představoval důležité centrum pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi v Donbasu. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konci října připustil, že boje probíhají přímo ve městě Pokrovsk. V uplynulých týdnech analytici varovali, že situace na místě je kritická. Ve čtvrtek ovšem velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj po inspekci tohoto úseku fronty prohlásil, že o dobytí Pokrovska ani obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země.