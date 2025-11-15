„Někdy nebyl ani kus chleba.“ Chlapec se v Pokrovsku sám staral o nemocné bratry


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
3 minuty
Události: Příběh chlapce z Pokrovsku
Zdroj: ČT24

Chlapec Platon z ukrajinského Pokrovsku, který se Rusové přes rok snaží dobýt, se několik měsíců sám staral o těžce nemocné sourozence. Dětem před více než rokem zemřela babička, matka se o chlapce kvůli psychickému onemocnění nemohla starat. Začátkem léta se děti dostaly do centra pomoci v Černovicích.

„Krmil jsem je, měnil pleny. Chránil jsem je při poplachu, při bombardování našeho města. Přikrýval jsem je a schovával ve sklepě, aby na nás nepřiletěly bomby a abychom nezemřeli,“ popisuje Platon život v Pokrovsku. Sociální služby o případu dlouho nevěděly.

„Říkal nám, že někdy neměli k jídlu ani kus chleba. Vlastně teď teprve Platona učíme jíst normální jídlo,“ sdělila vedoucí charitativního centra v Černovicích Marta. Platonovi bratři Klim a Max při příjezdu vážili jen devět kilo. „Byli podvyživení. Bylo těžké se dívat na to, jak byli zkroucení v té poloze, na kterou si tělo zvyklo,“ říká pediatrička Natalja.

„Zvládli to jen kvůli tomu, že on je tak dospělý. První, co řekl, když k nám přijel, bylo: ‘Já nejsem dítě,’“ vzpomíná vedoucí centra. Teď si Platon může dovolit být dítětem. „Je to skvělé, protože nemusíš pořád něco platit, jako třeba složenky za světlo. Všechno kupují za tebe. Být dítětem je ale super nejen kvůli tomu, ale taky protože dostáváš autíčka,“ popsal Platon.

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí
Následky ruských útoků na Kyjev

Rusové se snaží Pokrovsk dobýt déle než rok

Strategicky důležité město v Doněcké oblasti se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Pokrovsk dříve představoval důležité centrum pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi v Donbasu. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konci října připustil, že boje probíhají přímo ve městě Pokrovsk. V uplynulých týdnech analytici varovali, že situace na místě je kritická. Ve čtvrtek ovšem velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj po inspekci tohoto úseku fronty prohlásil, že o dobytí Pokrovska ani obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země.

Výběr redakce

Takaičiová prolomila tabu. Připustila nasazení armády v případě napadení Tchaj-wanu

Takaičiová prolomila tabu. Připustila nasazení armády v případě napadení Tchaj-wanu

před 19 mminutami
Na konci září žilo v Česku legálně 1,1 milionu cizinců, jejich počet vzrostl

Na konci září žilo v Česku legálně 1,1 milionu cizinců, jejich počet vzrostl

před 48 mminutami
„Někdy nebyl ani kus chleba.“ Chlapec se v Pokrovsku sám staral o nemocné bratry

„Někdy nebyl ani kus chleba.“ Chlapec se v Pokrovsku sám staral o nemocné bratry

před 1 hhodinou
Exploze zabavených výbušnin zabila na indické policejní stanici devět lidí

Exploze zabavených výbušnin zabila na indické policejní stanici devět lidí

01:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

před 2 hhodinami
Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

před 3 hhodinami
Trump zrušil cla na některé potraviny, jejichž ceny rostou

Trump zrušil cla na některé potraviny, jejichž ceny rostou

před 4 hhodinami
Trump chce příští týden zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Trump chce příští týden zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Takaičiová prolomila tabu. Připustila nasazení armády v případě napadení Tchaj-wanu

Čína si předvolala japonského velvyslance a její ambasador v Tokiu v pátek vydal ostrý protest. Peking stupňuje tlak na novou japonskou vládu – nelíbí se mu její bezpečnostní politika artikulovaná první premiérkou země v historii. Sanae Takaičiová, které se přezdívá japonská Železná Lady, prohlásila, že v případě napadení Tchaj-wanu by se Japonsko ocitlo v situaci ohrožující jeho vlastní existenci. A proto by muselo vojensky zasáhnout.
před 19 mminutami

„Někdy nebyl ani kus chleba.“ Chlapec se v Pokrovsku sám staral o nemocné bratry

Chlapec Platon z ukrajinského Pokrovsku, který se Rusové přes rok snaží dobýt, se několik měsíců sám staral o těžce nemocné sourozence. Dětem před více než rokem zemřela babička, matka se o chlapce kvůli psychickému onemocnění nemohla starat. Začátkem léta se děti dostaly do centra pomoci v Černovicích.
před 1 hhodinou

Exploze zabavených výbušnin zabila na indické policejní stanici devět lidí

Nejméně devět lidí zemřelo a řada dalších utrpěla zranění při explozi zabavených výbušnin na policejní stanici v indickém Kašmíru. Většina mrtvých jsou policisté a forenzní experti, kteří výbušné materiály zkoumali, informovala v noci na sobotu středoevropského času agentura Reuters. Deník The Times of India následně s odvoláním na policejního ředitele uvedl, že šlo o nehodu.
01:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

Ve francouzském Marseille byl zastřelen Mehdi Kessaci, druhý bratr protidrogového aktivisty Amina Kessaciho. Podle vyšetřovatelů je možné, že za vraždou stojí jeden z místních gangů, které svádějí stále brutálnější boj o území. Podle BBC se tak děje zejména ve čtvrtích s vysokým podílem přistěhovalců. Marseille, dlouhodobě sužovaná válkou mezi skupinami napojenými i na jihoamerické kartely, není ale jediným místem, které násilí postihlo. V reakci na rostoucí drogovou kriminalitu už ministr spravedlnosti Gérald Darmanin oznámil plán na výstavbu věznice v Amazonii.
před 2 hhodinami

Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

Ani dva měsíce od průniku ruských bezpilotních letounů není stoprocentně jasné, co způsobilo poničení domu v obci Wyryki na východě Polska. Budova se bude muset nejspíš zbourat. Samotná země se navíc čím dál častěji potýká s různými provokacemi ze strany Ruska.
před 3 hhodinami

Trump zrušil cla na některé potraviny, jejichž ceny rostou

Americký prezident Donald Trump v pátek zrušil dovozní cla na hovězí maso, ovoce, kávu a další potraviny, které v posledních měsících v USA zdražily. Šéf Bílého domu, který zavedl cla na mnoho produktů s cílem vyvinout tlak na ostatní země, sám čelí tlaku, neboť sliboval pokles cen, ale děje se opak, napsala agentura AP. Opoziční demokraté v Trumpově rozhodnutí vidí důkaz, že jeho celní politika vede ke zdražování.
před 4 hhodinami

Trump chce příští týden zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump chce britskou veřejnoprávní stanici BBC zažalovat až o pět miliard dolarů (asi 105 miliard korun). Podle agentury AFP to řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem. Dodal, že žalobu kvůli svému sestříhanému projevu ze 6. ledna 2021 chce podat příští týden.
před 6 hhodinami

Jihoafrický prezident zahájil vyšetřování letu s 153 Palestinci na palubě

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pátek uvedl, že jeho země začala vyšetřovat původ letadla, které za neobvyklých okolností ve čtvrtek ráno přistálo v Johannesburgu se 153 Palestinci na palubě. Úřady pustily cestující z letadla až po dvanácti hodinách. Vysvětlily to tím, že žádný z pasažérů neměl v pasu potvrzení, které by za normálních okolností vydaly izraelské úřady lidem opouštějícím Pásmo Gazy. Cestující rovněž neměli zajištěné ubytování v zemi ani zpáteční letenky, informovala v pátek agentura AFP.
před 9 hhodinami
Načítání...