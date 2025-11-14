Při ruském vzdušném útoku na Kyjev zahynul jeden člověk, píše AFP

Při ruském vzdušném útoku na Kyjev zahynul v noci na pátek jeden člověk a dalších nejméně patnáct lidí bylo zraněno, napsala agentura AFP s odvoláním na ukrajinské záchranné složky. O začátku úderů informoval před 1:00 místního času (0:00 SEČ) starosta města Vitalij Klyčko na platformě Telegram. V několika výškových budovách podle něj v důsledku úderů vznikly požáry.
Požáry byly hlášeny z výškových budov v Dniprovské, Podilské a Solomjanské čtvrti. V Darnycké čtvrti dopadly úlomky rakety či dronu do areálu školy. Poničené či ohněm zachvácené budovy byly nahlášeny v osmi z deseti kyjevských čtvrtí. Ruské údery poškodily také vodovodní, teplárenské a energetické sítě.
Podle ukrajinského letectva ruská armáda raketami a drony útočila i v dalších oblastech Ukrajiny, píše agentura Reuters.
Naopak při pátečním ukrajinském dronovém útoku na ruský černomořský přístav Novorossijsk byly poškozeny tři obytné budovy a ropné skladiště. Podle agentury Reuters to uvedlo operační velitelství Krasnodarského kraje. Informaci nelze nezávisle ověřit.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.