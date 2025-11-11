Ruské nálety na Ukrajinu mají dvě oběti, útoku údajně čelilo i Rusko

Ukrajina čelila v noci na úterý další sérii ruských útoků. Podle tamních úřadů si údery invazní armády vyžádaly nejméně dvě oběti, několik lidí utrpělo zranění. Ruské úřady pak tvrdí, že město Saratov ve stejnojmenné oblasti čelilo náletu ukrajinských dronů, bezpilotní letouny tam údajně poškodily civilní infrastrukturu. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Podle agentury Unian, která se odvolává na zprávy ze sociálních sítí, hoří v Saratovu rafinérie. Ruské průmyslové město je vzdáleno více než 600 kilometrů od hranic s Ukrajinou, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi.
Jednoho zabitého si vyžádal ruský útok na město Kosťantynivka v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, informoval náčelník vojenské správy města Serhij Horbunov. Podle něj ruský dron zasáhl muže jedoucího na motocyklu. Při útoku ruských dronů na Kramatorsk ve stejném regionu přišel o život muž narozený v roce 1961, uvedly městské úřady.
V sousední Dněpropetrovské oblasti útoky ruských dronů a dělostřelecké ostřelování zranily dva lidi, šestasedmdesátiletou ženu a šestatřicetiletého muže, oznámil šéf oblastní správy Vladyslav Hajvanenko.
V Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny tři lidé – muži ve věku 24 a 42 let a šestnáctiletý mladík – utrpěli zranění poté, co jejich auto zasáhl ruský dron, uvedla ukrajinská prokuratura. Útok na civilisty vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu.
Údajný útok na ruskou rafinérii
Podle telegramového příspěvku gubernátora Saratovské oblasti Romana Busargina poškodil nálet dronů, které označil jako ukrajinské, civilní infrastrukturu. Pro své tvrzení však neposkytnul důkazy. „Na místo byly vyslány všechny záchranné služby,“ napsal na sociální síti Telegram.
Gubernátor ruské Bělgorodské oblasti pak tvrdí, že si „nepřátelský útok“ na osobní automobil vyžádal zraněného. Útok se podle něj odehrál v pondělí ve vsi Lozovoje, raněný řidič byl ošetřen v nemocnici v Bělgorodu. Tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Obě strany konfliktu popírají, že by útočily na civilisty. Ale OSN prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina v únoru 2022 již zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.