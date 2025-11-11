Ruské nálety na Ukrajinu mají dvě oběti, útoku údajně čelilo i Rusko


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Ukrinform, Reuters

Ukrajina čelila v noci na úterý další sérii ruských útoků. Podle tamních úřadů si údery invazní armády vyžádaly nejméně dvě oběti, několik lidí utrpělo zranění. Ruské úřady pak tvrdí, že město Saratov ve stejnojmenné oblasti čelilo náletu ukrajinských dronů, bezpilotní letouny tam údajně poškodily civilní infrastrukturu. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Podle agentury Unian, která se odvolává na zprávy ze sociálních sítí, hoří v Saratovu rafinérie. Ruské průmyslové město je vzdáleno více než 600 kilometrů od hranic s Ukrajinou, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi.

Jednoho zabitého si vyžádal ruský útok na město Kosťantynivka v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, informoval náčelník vojenské správy města Serhij Horbunov. Podle něj ruský dron zasáhl muže jedoucího na motocyklu. Při útoku ruských dronů na Kramatorsk ve stejném regionu přišel o život muž narozený v roce 1961, uvedly městské úřady.

Rusko masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku
Následky ruského útoku v Dnipru, 8. 11. 2025

V sousední Dněpropetrovské oblasti útoky ruských dronů a dělostřelecké ostřelování zranily dva lidi, šestasedmdesátiletou ženu a šestatřicetiletého muže, oznámil šéf oblastní správy Vladyslav Hajvanenko.

V Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny tři lidé – muži ve věku 24 a 42 let a šestnáctiletý mladík – utrpěli zranění poté, co jejich auto zasáhl ruský dron, uvedla ukrajinská prokuratura. Útok na civilisty vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu.

Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema
Ukrajinský voják vypouští u Pokrovsku průzkumný dron (6. října 2025)

Údajný útok na ruskou rafinérii

Podle telegramového příspěvku gubernátora Saratovské oblasti Romana Busargina poškodil nálet dronů, které označil jako ukrajinské, civilní infrastrukturu. Pro své tvrzení však neposkytnul důkazy. „Na místo byly vyslány všechny záchranné služby,“ napsal na sociální síti Telegram.

Gubernátor ruské Bělgorodské oblasti pak tvrdí, že si „nepřátelský útok“ na osobní automobil vyžádal zraněného. Útok se podle něj odehrál v pondělí ve vsi Lozovoje, raněný řidič byl ošetřen v nemocnici v Bělgorodu. Tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse
Záběr ze sociálních sítí, který zachycuje výbuch u ropného přístavu Tuapse

Obě strany konfliktu popírají, že by útočily na civilisty. Ale OSN prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina v únoru 2022 již zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.

Valuty a více půjček. Válka mění přístup Ukrajinců k penězům
Ukrajina ve finančních problémech

Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

před 6 hhodinami
V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

před 7 hhodinami
Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

před 8 hhodinami
Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

před 8 hhodinami
Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

před 10 hhodinami
Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

před 11 hhodinami
Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

před 12 hhodinami
Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

