Rusko znovu masivně útočilo na Ukrajinu

Rusko v noci na sobotu podniklo masivní útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu s pomocí 450 dronů a 45 raket, oznámil na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bombardování a výpadky proudu hlásí řada míst. S následky útoků se potýkají například Charkovská, Sumská nebo Oděská oblast. Jedna žena zahynula a deset lidí utrpělo zranění, když ruský dron zasáhl obytnou budovu v Dnipru, píše web stanice BBC.
„Nepřítel podnikl další masivní útok proti ukrajinské energetické infrastruktuře. Z toho důvodu byly na množství míst nasazeny nouzové energetické zdroje,“ napsala ministryně energetiky Svitlana Hryčnuková na facebooku.
Ruský dron v noci zasáhl devítipatrovou obytnou budovu v Dnipru a zničil byty ve čtvrtém až šestém patře, píše BBC s odvoláním na ukrajinské záchranné služby. Záchranáři v pátém patře našli tělo ženy, mezi zraněnými jsou dvě děti. Evakuováno bylo celkem 28 lidí včetně pěti dětí.
Zelenskyj v sobotu opět vyzval spojence Kyjeva, aby zavedly přísnější sankce proti ruskému energetickému sektoru. Ukrajinský prezident na X uvedl, že jaderný energetický sektor Ruska dosud není předmětem sankcí a jeho vojensko-průmyslový komplex stále získává mikroelektroniku ze Západu.
„Je třeba vyvinout větší tlak také na obchod s ropou a plynem. Očekáváme příslušná rozhodnutí ze strany Spojených států, Evropy a G7,“ dodal Zelenskyj. Jeho výzva následuje den poté, co Spojené státy udělily Maďarsku výjimku z amerických sankcí, která mu na jeden rok umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.
Ve čtvrtek se kvůli ruskému útoku bez elektrického proudu ocitlo osm uhelných dolů v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, kde bylo tou dobou v podzemí 2595 horníků.
Zásah elektrické rozvodny ve Volgogradské oblasti
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že přes noc protivzdušná obrana sestřelila 83 ukrajinských dronů, většinu v oblastech sousedících s Ukrajinou.
Gubernátor ruské Volgogradské oblasti Georgij Filimonov podle Reuters také hovoří o tom, že tři ukrajinské drony v noci na sobotu v oblasti zasáhly elektrickou rozvodnu. Úřady škody na rozvodně teprve vyhodnocují, ale dodávky elektřiny v této oblasti, která se nachází severně od Moskvy a asi 1900 kilometrů od Ukrajiny, pokračují bez přerušení, uvedl Filimonov.
Podle místního gubernátora Romana Busargina utrpěli dva lidé zranění při zásahu obytné budovy ukrajinským dronem v ruském průmyslovém městě Saratov, asi 625 kilometrů od hranice s Ukrajinou.