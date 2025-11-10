Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK, New Voice of Ukraine/Novoje vremja

Ukrajina v noci na pondělí znovu zaútočila na ruský přístav Tuapse, který patří k největším ropným terminálům v zemi. Podle zpráv na sociálních sítích tam vypukl požár. Místní úřady tvrdí, že byly zničeny čtyři ukrajinské námořní drony. Obě strany zároveň hlásí likvidaci desítek nepřátelských bezpilotních prostředků.

Ukrajinská agentura Unian s odvoláním na telegramové kanály informovala o „pravděpodobném zásahu“ v blízkosti mola číslo 167 v ruském černomořském přístavu.

Andrij Kovalenko, šéf ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi (CCD) spadajícího pod Radu národní bezpečnosti a obrany (NSDC), potvrdil, že „v noci vypukl v přístavu Tuapse požár,“ napsal web The New Voice of Ukraine.

Krizový štáb ruského Krasnodarského kraje tvrdí, že „v pobřežních vodách Černého moře v oblasti Tuapse byly zneutralizovány čtyři bezposádkové čluny“ a že jeden ze člunů explodoval v blízkosti pobřeží. Štáb dále tvrdí, že „tlaková vlna poškodila zasklení v patře dvoupatrového domu, garáž a loděnici“ a že „při incidentu nebyl nikdo zraněn“.

Tuapse patří k největším přístavům v Rusku, slouží především pro vývoz ruské ropy a ropných produktů, obilí, hnojiv či zemědělských produktů. Sídlí zde také důležitá rafinerie. Ukrajina na Tuapse zaútočila naposledy začátkem listopadu, kdy ruské úřady informovaly o poškození přístavu a ropného tankeru.

Obě strany tvrdí, že jejich útoky na území druhé strany mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí nepřítele. Zatímco však Ukrajina cílí na ruské průmyslové podniky zásobující armádu, Moskva zasahuje také civilní infrastrukturu a obytné oblasti.

Obě válčící strany v pondělí zároveň oznámily útoky desítek bezpilotních letounů nepřítele. Podle ukrajinského letectva v noci zaútočilo Rusko na Ukrajinu 67 útočnými drony, dvěma balistickými střelami Kinžal a pěti střelami ze systému protivzdušné obrany S-300 či S-400. Z toho 52 dronů ukrajinská protivzdušná obrana zničila, zaznamenáno bylo patnáct zásahů na celkem devíti místech.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruská protivzdušná obrana zničila či zachytila 71 ukrajinských dronů, nejvíce z nich nad územím příhraniční Brjanské oblasti. Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinských útoků, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. O případných následcích informují někdy regionální ruští činitelé.

Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

Detektivové z Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) vykonávají rozsáhlé prohlídky související s korupcí v energetickém sektoru. Zaměřili se na dům bývalého ministra energetiky a současného ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jejich aktivity míří i na energetickou společnost Energoatom. O zásahu informuje deník Ukrajinska Pravda.
před 14 mminutami

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina v noci na pondělí znovu zaútočila na ruský přístav Tuapse, který patří k největším ropným terminálům v zemi. Podle zpráv na sociálních sítích tam vypukl požár. Místní úřady tvrdí, že byly zničeny čtyři ukrajinské námořní drony. Obě strany zároveň hlásí likvidaci desítek nepřátelských bezpilotních prostředků.
před 24 mminutami

Bangladéš se potýká s rostoucí nenasytností řek

Eroze v severním Bangladéši každoročně vytlačuje tisíce lidí z říčních ostrovů. Mnoho rodin v severním Kurigramu se muselo opakovaně přesídlit. Úbytek půdy podél hlavních toků, která v posledních letech eroduje rekordním tempem, urychluje především tání pevninských ledovců a nepravidelné monzuny.
před 30 mminutami

Syrský prezident poprvé navštíví Bílý dům

Americký prezident Donald Trump se v pondělí sejde se svým protějškem ze Sýrie, Ahmadem Šarou. Ten byl ještě loni na americkém seznamu hledaných teroristů. Šará se také stane první syrskou hlavou státu, která navštíví sídlo amerických prezidentů. Oba státníci se setkají už potřetí.
před 47 mminutami

Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Prezident Donald Trump udělil milost desítkám lidí, kteří se údajně podíleli na plánu na sestavení alternativní kandidátky volitelů a „odhalení volebních podvodů“ během voleb v roce 2020. Podle obvinění tak chtěli změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump prohrál s Joem Bidenem. Informoval o tom americký prokurátor pro milosti Ed Martin.
08:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po srážce vlaků u Bratislavy skončilo v nemocnicích osm desítek lidí

Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 lidí. Nejtěžší zranění utrpěli tři cestující s poraněními hrudníku a břicha, šedesát lidí se zranilo lehce, oznámili záchranáři. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává třináct lidí.
09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jihokorejský exprezident Jun byl obžalován z napomáhání nepříteli

Jihokorejská prokuratura obžalovala sesazeného prezidenta Jun Sok-jola z napomáhání nepřátelskému státu a z dalšího zneužití pravomoci. Jun se podle prokuratury pokoušel vyprovokovat konflikt se Severní Koreou, aby ospravedlnil své vyhlášení stanného práva loni v prosinci. Exprezident již čelí obžalobě z řady činů souvisejících se zneužitím svých pravomocí.
před 3 hhodinami

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát v neděli večer schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných 60 hlasů ze 100 díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, upozornila agentura AP.
05:22Aktualizovánopřed 5 hhodinami
