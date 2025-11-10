Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina v noci na pondělí znovu zaútočila na ruský přístav Tuapse, který patří k největším ropným terminálům v zemi. Podle zpráv na sociálních sítích tam vypukl požár. Místní úřady tvrdí, že byly zničeny čtyři ukrajinské námořní drony. Obě strany zároveň hlásí likvidaci desítek nepřátelských bezpilotních prostředků.
Ukrajinská agentura Unian s odvoláním na telegramové kanály informovala o „pravděpodobném zásahu“ v blízkosti mola číslo 167 v ruském černomořském přístavu.
Andrij Kovalenko, šéf ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi (CCD) spadajícího pod Radu národní bezpečnosti a obrany (NSDC), potvrdil, že „v noci vypukl v přístavu Tuapse požár,“ napsal web The New Voice of Ukraine.
Krizový štáb ruského Krasnodarského kraje tvrdí, že „v pobřežních vodách Černého moře v oblasti Tuapse byly zneutralizovány čtyři bezposádkové čluny“ a že jeden ze člunů explodoval v blízkosti pobřeží. Štáb dále tvrdí, že „tlaková vlna poškodila zasklení v patře dvoupatrového domu, garáž a loděnici“ a že „při incidentu nebyl nikdo zraněn“.
Tuapse patří k největším přístavům v Rusku, slouží především pro vývoz ruské ropy a ropných produktů, obilí, hnojiv či zemědělských produktů. Sídlí zde také důležitá rafinerie. Ukrajina na Tuapse zaútočila naposledy začátkem listopadu, kdy ruské úřady informovaly o poškození přístavu a ropného tankeru.
Obě strany tvrdí, že jejich útoky na území druhé strany mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí nepřítele. Zatímco však Ukrajina cílí na ruské průmyslové podniky zásobující armádu, Moskva zasahuje také civilní infrastrukturu a obytné oblasti.
Obě válčící strany v pondělí zároveň oznámily útoky desítek bezpilotních letounů nepřítele. Podle ukrajinského letectva v noci zaútočilo Rusko na Ukrajinu 67 útočnými drony, dvěma balistickými střelami Kinžal a pěti střelami ze systému protivzdušné obrany S-300 či S-400. Z toho 52 dronů ukrajinská protivzdušná obrana zničila, zaznamenáno bylo patnáct zásahů na celkem devíti místech.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruská protivzdušná obrana zničila či zachytila 71 ukrajinských dronů, nejvíce z nich nad územím příhraniční Brjanské oblasti. Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinských útoků, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. O případných následcích informují někdy regionální ruští činitelé.