Ruský útok na Kyjev zranil čtrnáct lidí, tvrdí Ukrajina


Při nočním ruském vzdušném útoku na Kyjev bylo zraněno čtrnáct lidí včetně čtyř dětí, uvedla v neděli kyjevská vojenská správa. Podle starosty Vitalije Klyčka byly zasaženy dva výškové obytné domy. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila dron mířící na Moskvu, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin.

Někteří zranění byli ošetřeni na místě, další museli být převezeni do nemocnice, napsala kyjevská správa bez bližších podrobností.

Klyčko uvedl, že v rozlehlé Desňanské čtvrti ukrajinského hlavního města záchranné složky zasahují u devítipatrového domu, kde bylo zasaženo druhé a třetí patro, a také u 16patrové budovy, na niž dopadly trosky, patrně sestřeleného ruského dronu.

Starosta Moskvy Sobjanin napsal, že u místa dopadu trosek sestřeleného ukrajinského bezpilotního letounu mířícího na metropoli zasahují záchranné složky, podrobnosti o lokalitě neuvedl.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a přes americké a ukrajinské snahy o mírové urovnání konfliktu nejeví zájem o klid zbraní a pokračuje v prakticky každodenních vzdušných úderech. Bránící se Ukrajina také podniká dronové útoky, ty však na rozdíl od ruských jen výjimečně zasahují civilisty. Údaje ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

