Ukrajina po ruských nočních útocích hlásí tři mrtvé

Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu rakety a drony a zabila nejméně tři lidi. Jeden člověk zemřel při útocích na Kyjev a další dva lidé přišli o život při úderech v Dněpropetrovské oblasti, píší tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sestřelilo čtyři z devíti raket a padesát z šedesáti dvou dronů vyslaných Ruskem.
Při útocích na Kyjev kromě jedné oběti dalších deset osob utrpělo zranění, uvedl dle agentury Reuters šéf tamní vojenské správy Tymur Tkačenko. „Podle předběžných zpráv útok rozbil okna, poničil auta a způsobil kráter ve dvoře rezidenční budovy,“ napsal Tkačenko na Telegramu. Rovněž pode něj vypuklo několik požárů a byla poničena budova školky.
V Dněpropetrovské oblasti jsou po nočních ruských úderech dva mrtví a sedm zraněných, sdělil tamní šéf vojenské správy Vladyslav Hajvanenko na Telegramu. „Vypukly požáry. Došlo k poškození bytů a soukromých budov, hospodářské budovy, obchodu a jednoho auta,“ oznámil.
Celkově ukrajinské letectvo hlásí pět přímých zásahů ruskými raketami a dvanáct zásahů drony na území Ukrajiny.