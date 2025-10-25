Ukrajina po ruských nočních útocích hlásí tři mrtvé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu rakety a drony a zabila nejméně tři lidi. Jeden člověk zemřel při útocích na Kyjev a další dva lidé přišli o život při úderech v Dněpropetrovské oblasti, píší tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sestřelilo čtyři z devíti raket a padesát z šedesáti dvou dronů vyslaných Ruskem.

Při útocích na Kyjev kromě jedné oběti dalších deset osob utrpělo zranění, uvedl dle agentury Reuters šéf tamní vojenské správy Tymur Tkačenko. „Podle předběžných zpráv útok rozbil okna, poničil auta a způsobil kráter ve dvoře rezidenční budovy,“ napsal Tkačenko na Telegramu. Rovněž pode něj vypuklo několik požárů a byla poničena budova školky.

V Dněpropetrovské oblasti jsou po nočních ruských úderech dva mrtví a sedm zraněných, sdělil tamní šéf vojenské správy Vladyslav Hajvanenko na Telegramu. „Vypukly požáry. Došlo k poškození bytů a soukromých budov, hospodářské budovy, obchodu a jednoho auta,“ oznámil.

Celkově ukrajinské letectvo hlásí pět přímých zásahů ruskými raketami a dvanáct zásahů drony na území Ukrajiny.

Dobrovolníci v Chersonu převážejí obyvatele či opravují poničené domy
Dobrovolníci v ukrajinském Chersonu

Výběr redakce

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

před 2 hhodinami
Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

před 3 hhodinami
Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

před 5 hhodinami
V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

před 13 hhodinami
Trumpa čeká „asijská mise“

Trumpa čeká „asijská mise“

před 14 hhodinami
Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

před 14 hhodinami
Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina po ruských nočních útocích hlásí tři mrtvé

Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu rakety a drony a zabila nejméně tři lidi. Jeden člověk zemřel při útocích na Kyjev a další dva lidé přišli o život při úderech v Dněpropetrovské oblasti, píší tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sestřelilo čtyři z devíti raket a padesát z šedesáti dvou dronů vyslaných Ruskem.
před 1 hhodinou

Pentagon přijal anonymní dar na výplaty vojáků

Pentagon přijal anonymní dar ve výši 130 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), který využije na částečné pokrytí výplat amerických vojáků ve službě. V USA totiž trvá omezení provozu federálních úřadů, takzvaný shutdown, protože Kongres se dosud nedohodl na financování vlády. Americký prezident Donald Trump uvedl, že dar ministerstvu obrany poskytl jeho přítel, který nechtěl být jmenován. Přijetí daru vyvolalo právní otázky ohledně financování armádních platů ze soukromých zdrojů, píší americká média.
před 1 hhodinou

Dobrovolníci v Chersonu převážejí obyvatele či opravují poničené domy

Cherson patří mezi nejvíce ostřelovaná ukrajinská města, čelí úderům každý den, přesto tam zůstává přes šedesát tisíc lidí. Pohyb po městě je nebezpečný a řada místních proto využívá služeb takzvaného sociálního taxi. Dobrovolníci v pancéřovaných vozech s rušičkami je denně vozí i po nejrizikovějších čtvrtích, například když potřebují do nemocnice. Stejná organizace pomáhá také s odklízením trosek a s provizorními opravami domů poničených ruskými útoky a v bezpečí krytů pořádá dětské kroužky nebo vyučování.
před 2 hhodinami

Zemřela thajská královna matka Sirikit, bylo jí 93 let

Ve věku 93 let zemřela thajská královna matka Sirikit, dříve byla manželkou nejdéle vládnoucího panovníka světa Pchúmipchona Adundéta. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na thajský královský palác. Matka současného krále Mahá Vatčirálongkóna byla již šest let hospitalizována a v posledních dnech ji postihla krevní infekce, píše agentura Reuters.
02:41Aktualizovánopřed 9 hhodinami

V Irsku volili prezidentku

Irsko v pátek volilo novou hlavu státu, která vystřídá současného čtyřiaosmdesátiletého prezidenta Michaela D. Higginse. Voliči vybírali mezi dvěma ženami, a to bývalou ministryní sociálních věcí a současně kandidátkou jedné z vládních stran Heather Humphreysovou a levicovou nezávislou političkou Catherine Connollyovou, která v průzkumech vedla. Volební místnosti byly otevřeny od osmi hodin ráno SELČ do jedenácti hodin večer. Sčítání hlasů má začít v sobotu v deset hodin ráno.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Kanadské Ontario po výhrůžkách Trumpa stáhne reklamu s Reaganem

Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne, aby mohla pokračovat obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek to podle tiskových agentur oznámil premiér provincie Doug Ford. Trump už dříve oznámil, že kvůli televizní reklamě ukončuje se sousední zemí veškerá obchodní jednání.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Trumpa čeká „asijská mise“

Americký prezident Donald Trump vyrazí na svou asijskou misi. V programu má zastávky v Jižní Koreji, Japonsku či v Malajsii na summitu ASEAN. Trump se soustředí především na obchodní dohodu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Chce s ním mluvit také o omezení nákupu ruské ropy a nevylučuje ani shodu v otázce jaderných zbraní. Setkat by se měli v Jižní Koreji. Množí se i spekulace, že by se šéf Bílého domu mohl sejít i se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem, z kterého se stal neochvějný spojenec Moskvy.
před 14 hhodinami

Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

Britský premiér Keir Starmer po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Londýně vyzval k posílení dodávek střel dlouhého doletu pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání otevřené ruské agresi. „Posilujeme naše programy tak, abychom Kyjevu mohli poskytnout přes pět tisíc lehkých střel,“ uvedl Starmer s tím, že Británie bude dál dodávat i dalekonosné rakety. Koalice ochotných je podle něj odhodlána jít dále než kdykoli předtím, aby zvýšila tlak na Rusko.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...