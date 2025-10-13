Americký prezident Donald Trump prý možná řekne ruskému vládci Vladimiru Putinovi, že pokud válka neskončí, mohl by bránící se Ukrajině poskytnout naváděné střely Tomahawk s plochou drahou letu. Jeho prohlášení cituje agentura Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve v neděli zmínil telefonický hovor s Trumpem – a to podruhé za dva dny. Kreml vyjádřil „vážné znepokojení“ nad zprávami, že Zelenskyj s Trumpem hovořil právě o možných střel Tomahawk.
Trump naznačil poskytnutí střel Tomahawk Ukrajině, pokud Rusko neukončí válku
Trump se prý „snaží zajistit“, aby Ukrajina na žádost tamního prezidenta získala nové dodávky zbraní. „Chtěli by mít rakety Tomahawk. To je krok vpřed,“ prohlásil šéf Bílého domu.
„Právě jsem mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, podruhé za dva dny, a dnes (v neděli, pozn. red.) to byl také velmi produktivní rozhovor. Včera (v sobotu) jsme se dohodli na souboru témat pro dnešek a probrali jsme všechny aspekty situace: ochranu životů v naší zemi a posílení našich schopností jak v protivzdušné obraně, tak v odolnosti a v schopnostech dlouhého doletu. Probrali jsme mnoho detailů o energetice,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.
O posílení ukrajinské protivzdušné obrany hovořil Zelenskyj také v sobotním telefonátu s Trumpem. Podle serveru Axios prezidenti diskutovali o možnosti, že by Ukrajina získala americké střely Tomahawk, které by jí umožnily podnikat údery hluboko v ruském týlu. Ukrajinci tvrdí, že dodávky Tomahawků by pomohly přinutit ruského vládce Putina zasednout k jednacímu stolu. Zda padlo nějaké konečné rozhodnutí v této věci, ale zdroje Axiosu neuvedly.
Zatímco Trump zvažuje, zda Tomahawky Kyjevu poskytne, Zelenskyj v nedělním rozhovoru pro televizi Fox News prohlásil, že Ukrajina by použila tyto střely pouze proti vojenským cílům a nezaútočila by na civilisty v Rusku.
„Vážné znepokojení“ Kremlu
Kreml pak v neděli připustil, že možnost dodávek Tomahawků Ukrajině budí v Rusku „vážné znepokojení“, napsal server RBK. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sice v ruské televizi zopakoval dřívější Putinova slova, že ani Tomahawky nezmění situaci na bojišti, ale zmínky ohledně možných dodávek podle Peskova představují „velmi dramatický moment z hlediska zvyšování napětí ze všech stran“.
Varoval také, že by „zaoceánští experti“ měli mít na zřeteli, že v případě odpálení Tomahawku z Ukrajiny by se Rusko mohlo domnívat, že střela vyznačující se vysokým doletem je vybavena jadernou zbraní.
„Vidíme a slyšíme, že se Rusko bojí, že by nám Američané mohli dát tomahawky. Je to signál, že tento druh tlaku může fungovat pro mír,“ zdůraznil Zelenskyj. V projevu také ohlásil postup ukrajinských vojáků při protiútocích u Dobropillja v Doněcké oblasti a u Orichova v Záporožské oblasti.
O posílení protivzdušné obrany v neděli Zelenskyj telefonicky požádal také svůj francouzský protějšek Emmanuela Macrona. „Rusko využívá skutečnost, že maximální pozornost je v tomto okamžiku věnována Blízkému východu a domácím problémům v každé zemi. Ruské údery se staly odpornějšími. Diskutovali jsme o tom, jak tomu čelit,“ napsal Zelenskyj na sociální síti.
Ukrajinský prezident rovněž informoval, že Rusko tento týden proti Ukrajině vyslalo více než 3100 dronů, 92 raket a střel a asi 1360 leteckých pum. „Rusko pokračuje ve svém vzdušném teroru proti našim městům a obcím a zesiluje útoky na náš energetický sektor. Rusové každý den zabíjejí naše lidi,“ napsal Zelenskyj na Telegramu.
Přiblížil, že ruská bomba, která v sobotu zasáhla kostel v Kosťantynivce, zabila i dítě. Proto nelze dovolit žádné uvolnění tlaku na Moskvu, zdůraznil Zelenskyj a vyzval k dalším sankcím, clům a postihu kupců ruské ropy, kteří financují ruskou válku.