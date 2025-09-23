Ukrajina by dle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla s podporou Evropské unie a NATO získat zpátky veškeré území, které ztratila kvůli plnohodnotné ruské invazi, a možná by mohla zajít i dál. Trump to uvedl na sociální síti Truth Social po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN.
Ukrajina může získat zpět celé své území, míní Trump
Trumpovo prohlášení znamená výrazný posun oproti jeho dřívějším výzvám k tomu, aby Kyjev učinil územní ústupky Rusku výměnou za mír, píše agentura AP.
Zelenskyj po společném jednání ocenil zapojení amerického prezidenta do řešení konfliktu a uvedl, že s Trumpem hovořil o ruské ekonomické situaci, kterou označil za velmi špatnou. Podobná slova použil v příspěvku i šéf Bílého domu, který uvedl, že ruský vůdce Vladimir Putin a „Rusko jsou ve velkých ekonomických potížích“, a Ukrajina by toho měla využít a jednat.
Trump podle agentury Reuters také uvedl, že Moskva by měla zastavit válku. „Vztah s Putinem bohužel nic neznamenal,“ doplnil americký prezident.
„Rusko už tři a půl roku bezcílně bojuje ve válce, kterou by skutečná vojenská velmoc měla vyhrát za méně než týden,“ pokračoval Trump v příspěvku. Šéf Bílého domu doplnil, že USA budou dál dodávat zbraně NATO, které s nimi bude moci nakládat tak, jak bude chtít.
Server BBC označil Trumpův nejnovější příspěvek na jeho sociální síti za možný pokus oživit mírová jednání, která stagnují měsíc po summitu s Putinem na Aljašce. BBC připomíná také Trumpovy předchozí výroky, kdy trval na tom, že situace na Ukrajině je zoufalá a že Zelenskyj nemá pro vítězství správné karty.
