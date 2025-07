Nepřejeme si prohru Ruska na Ukrajině, řekl podle SCMP čínský ministr zahraničí

Dominika Glaserová

před 1 h hodinou | Zdroj: South China Morning Post , ČTK

Čínský ministr zahraničí Wang I a šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová

Čínský ministr zahraničí Wang I řekl ve středu na jednání v Bruselu šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové, že Peking nechce vidět prohru Ruska na Ukrajině, protože se obává, že Spojené státy by pak přesměrovaly veškerou pozornost směrem k Číně, píše hongkongský deník South China Morning Post (SCMP) s odkazem na několik osob obeznámených s diskuzí diplomatů.

Vyjádření čínského ministra by potvrdilo to, co mnozí v Bruselu považují za postoj Pekingu, ale je v rozporu s veřejnými prohlášeními Číny, upozorňuje South China Morning Post. Tamní diplomacie opakuje, že Čína „není stranou“ války, kterou Rusko vede ve své plnohodnotné podobě proti Ukrajině od února 2022. Některé zúčastněné unijní představitele upřímnost Wangových poznámek překvapila, píše deník. Někteří z nich prý měli pocit, že Wang Kallasové dává lekci z reálpolitiky, jejíž součástí bylo přesvědčení Pekingu, že Washington brzy obrátí svou plnou pozornost na východ, uvedli podle SCMP dva úředníci.

Podpora ruského válečného tažení Wang však údajně odmítl, že by Čína finančně nebo vojensky podporovala ruské válečné úsilí, a dodal, že pokud by tak činila, konflikt by již dávno skončil. Čína se staví do role neutrální strany, západní země ale upozorňují, že úzké vztahy mezi Pekingem a Moskvou pro Rusko znamenají důležitou ekonomickou a diplomatickou podporu.

Kallasová během jednání Wangovi řekla, že podpora Ruska v jeho válce proti Ukrajině ze strany čínských firem představuje pro Evropskou unii vážnou bezpečnostní hrozbu. Naléhala na Čínu, aby okamžitě přestala ruskému vojenskému průmyslu poskytovat veškerou materiální podporu, a vyzvala ji k podpoře bezpodmínečného příměří a spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. S Wangem ve čtvrtek jednal také německý ministr zahraničí Johann Wadephul, který vyzval Peking, aby využil svého vlivu na Rusko a donutil ho k jednání o míru na Ukrajině. Ukrajina je podle německého šéfa diplomacie, který tento týden navštívil Kyjev a Oděsu, připravena k jednání o míru, k jednacímu stolu ale musí usednout i Moskva.