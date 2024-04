Čína a Rusko upevňují vztahy. Jsou to rozdílné váhové kategorie, hodnotí Jelen

Čína a Rusko deklarovaly partnerství „bez omezení“ už v únoru 2022. Příležitost k tomu tehdy poskytla Putinova návštěva Pekingu, a to jen necelé tři týdny před tím, než Kreml vydal rozkaz k plnohodnotnému útoku na Ukrajinu. Pojem ničím neomezeného spojenectví ale do svého slovníku zařadil čínský prezident Si Ťin-pching už o celý rok a půl dříve.

Číně vyhovuje rusko-ukrajinská válka, soudí Jelen

Čína je nyní pro Rusko nejvýznamnější politický, bezpečnostní a ekonomický partner, řekl politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Libor Jelen. V důsledku západních sankcí muselo Rusko přeorientovat svůj zahraniční obchod a snaží se obchodovat s tím, co má, tedy primárně surovinami. Potřebuje také čínský import technologií a výrobků i investice. Peking už tak dominuje ruskému automobilovému trhu.

Obě země jsou přitom rozdílnými váhovými kategoriemi, dodal politický geograf. Rusko považuje za „žolíka“ Číny, která hraje na obě strany. Stále potřebuje Západ, který představuje peníze a technologie. Bez něj by sama neprosperovala. Proto vyvažuje svou politiku tak, aby mohla se Západem obchodovat. „Myslím si, že vědí, že Rusko jsou v podstatě jen nerostné suroviny a je to pro ně rozvojová země,“ soudí Jelen. Domnívá se zároveň, že Číně extrémně vyhovuje válka na Ukrajině, protože oslabuje jak Rusko, tak samotný Západ. „A to je to, co Čína v zásadě chce pro dosažení svých dlouhodobých cílů, ať už globálních nebo regionálních.“