Čína žádá po EU spolupráci na zajištění stability a nevměšování, řekl Si evropským politikům

Čínský prezident Si Ťin-pching během čtvrtečního setkání s čelními představiteli Evropské unie v Pekingu vyzval EU, aby spolupracovala s Čínou na zajištění globální stability a vyhnula se vměšování. S odkazem na čínská státní média o tom informovala agentura Reuters. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová po příletu do Pekingu na síti X napsala, že setkání vidí jako příležitost k otevřené a upřímné diskusi, jejíž výsledky budou mít dopad na Evropany.

Mimo jiné také uvedl, že Čína a EU by se kvůli rozdílným systémům neměly navzájem vnímat jako rivalové a neměly by omezovat spolupráci kvůli konkurenci, a stejně tak se navzájem konfrontovat kvůli odlišnostem. Peking je podle něj ochoten učinit z EU klíčového hospodářského a obchodního partnera a prioritního partnera v oblasti technologické spolupráce.

„Čína a EU by měly být partnery ve vzájemně výhodné spolupráci a neustále posilovat vzájemnou politickou důvěru,“ řekl Si Michelovi a von der Leyenové. Si dodal, že EU „by se měla vyvarovat všech druhů vměšování“.

Ranní schůzky s čínským prezidentem se společně s von der Leyenovou účastnil předseda Evropské rady Charles Michel. Na jednodenní návštěvu do Číny dorazil i šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Evropští představitelé se mají setkat nejen s prezidentem, ale také s premiérem Li Čchiangem.

Unijní špičky míří do Pekingu. Jednat budou o přístupu evropských firem na čínský trh i o ruské agresi

„Letos je to má druhá návštěva Číny a příležitost k otevřené a upřímné diskusi. Naše vztahy jsou významné, ale zároveň ekonomicky a geopoliticky komplexní. Výsledek našich rozhovorů bude mít dopad na prosperitu a bezpečnost našich lidí,“ napsala von der Leyenová a připojila fotografii Pekingu.

Borrell napsal , že se těší na jednání o vzájemných vztazích i globálních problémech. „Čína zůstává důležitým aktérem a partnerem při řešení globálních výzev,“ uvedl šéf unijní diplomacie.

Poslední šance pro současné lídry EU

Podle agentury Reuters jde o poslední šanci lídrů EU setkat s nejvyššími čínskými představiteli, v příštím roce totiž proběhnou volby do Evropského parlamentu. Před summitem se obě strany snažily očekávání bagatelizovat a čínský ministr zahraničí Wang I v pondělí varoval diplomaty z členských států EU v Pekingu a uvedl, že Evropa by si měla zvolit „mír a stabilitu“ před „novou studenou válkou“.



Zásahem pro vztahy mezi EU a Čínou je také to, že Itálie jako členský stát EU v posledních dnech oficiálně informovala Čínu, že opouští iniciativu projekt Nové hedvábné stezky, kterou prosazoval Si Ťin-pching. K projektu se jihoevropský stát přidal jako jediná země ze skupiny G7 v roce 2019.

Od doby, co letos Čína zrušila omezení na hranicích kvůli pandemii, navštívila Peking řada komisařů EU, ale v klíčových citlivých věcech dosáhli jen malého pokroku, podotýká Reuters. EU chce, aby Peking využil svého vlivu na Rusko k zastavení agrese na Ukrajině. Cílem současné cesty má být rovněž naléhání na Si Ťin-pchinga, aby zastavil čínské soukromé společnosti vyvážející evropské zboží dvojího užití do Ruska. Jde o zboží, software a technologie, které lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Brusel tyto čínské společnosti nezahrnul do posledního sankčního balíku, který představil minulý měsíc.