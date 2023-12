Unijní špičky míří do Pekingu. Jednat budou o přístupu evropských firem na čínský trh i o ruské agresi

Zářijovému autosalonu v Mnichově dominovaly elektrické vozy. Evropské značky se snaží dohnat náskok, který si v tomto odvětví vytvořila Čína. Na veletrh poslala 75 firem, což je dvojnásobek oproti předchozímu ročníku.



„Evropské automobilky raději co nejdéle vydělávaly peníze na stávajících technologiích jako spalovací motory a odkládaly investice do elektroaut. Tato strategie se jim vymstila,“ komentoval to Niclas Poitiers, výzkumný pracovník z think-tanku Bruegel.

Čínské státní dotace



Jenže Evropská komise má podezření, že to není jen um výrobců, ale i skryté dotace čínské vlády, které snižují cenu aut. Jejich podíl na evropském trhu je malý, s přechodem na elektromobilitu však poptávka poroste.



„Globální trhy jsou zaplavené levnějšími čínskými elektroauty. A jejich cenu uměle drží dole obrovské státní dotace. To způsobuje pokřivení našeho trhu,“ podotkla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



Šetření možných dotací – a toho, jestli škodí evropskému průmyslu – potrvá měsíce a může vyústit v uvalení dodatečných cel na elektroauta z Číny. Peking mluví o protekcionismu a neférové praktiky odmítá.



„Případné přijetí sankcí se může zároveň negativně projevit přijetím nějakých protisankcí, s čímž je potřeba počítat,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).