Dobrovolníci v Chersonu převážejí obyvatele či opravují poničené domy


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Dobrovolníci pomáhají v ostřelovaném Chersonu
Zdroj: ČT24

Cherson patří mezi nejvíce ostřelovaná ukrajinská města, čelí úderům každý den, přesto tam zůstává přes šedesát tisíc lidí. Pohyb po městě je nebezpečný a řada místních proto využívá služeb takzvaného sociálního taxi. Dobrovolníci v pancéřovaných vozech s rušičkami je denně vozí i po nejrizikovějších čtvrtích, například když potřebují do nemocnice. Stejná organizace pomáhá také s odklízením trosek a s provizorními opravami domů poničených ruskými útoky a v bezpečí krytů pořádá dětské kroužky nebo vyučování.

Zemřela thajská královna matka Sirikit, bylo jí 93 let

Ve věku 93 let zemřela thajská královna matka Sirikit, dříve byla manželkou nejdéle vládnoucího panovníka světa Pchúmipchona Adundéta. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na thajský královský palác. Matka současného krále Mahá Vatčirálongkóna byla již šest let hospitalizována a v posledních dnech ji postihla krevní infekce, píše agentura Reuters.
02:41Aktualizovánopřed 7 hhodinami

V Irsku volili prezidentku

Irsko v pátek volilo novou hlavu státu, která vystřídá současného čtyřiaosmdesátiletého prezidenta Michaela D. Higginse. Voliči vybírali mezi dvěma ženami, a to bývalou ministryní sociálních věcí a současně kandidátkou jedné z vládních stran Heather Humphreysovou a levicovou nezávislou političkou Catherine Connollyovou, která v průzkumech vedla. Volební místnosti byly otevřeny od osmi hodin ráno SELČ do jedenácti hodin večer. Sčítání hlasů má začít v sobotu v deset hodin ráno.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Kanadské Ontario po výhrůžkách Trumpa stáhne reklamu s Reaganem

Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne, aby mohla pokračovat obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek to podle tiskových agentur oznámil premiér provincie Doug Ford. Trump už dříve oznámil, že kvůli televizní reklamě ukončuje se sousední zemí veškerá obchodní jednání.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Trumpa čeká „asijská mise“

Americký prezident Donald Trump vyrazí na svou asijskou misi. V programu má zastávky v Jižní Koreji, Japonsku či v Malajsii na summitu ASEAN. Trump se soustředí především na obchodní dohodu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Chce s ním mluvit také o omezení nákupu ruské ropy a nevylučuje ani shodu v otázce jaderných zbraní. Setkat by se měli v Jižní Koreji. Množí se i spekulace, že by se šéf Bílého domu mohl sejít i se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem, z kterého se stal neochvějný spojenec Moskvy.
před 12 hhodinami

Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

Britský premiér Keir Starmer po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Londýně vyzval k posílení dodávek střel dlouhého doletu pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání otevřené ruské agresi. „Posilujeme naše programy tak, abychom Kyjevu mohli poskytnout přes pět tisíc lehkých střel,“ uvedl Starmer s tím, že Británie bude dál dodávat i dalekonosné rakety. Koalice ochotných je podle něj odhodlána jít dále než kdykoli předtím, aby zvýšila tlak na Rusko.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila sankce na kolumbijského prezidenta Gustava Petra a obvinila ho, že odmítá zastavit tok kokainu do USA. Trump již ve středu zastavil platby Kolumbii určené pro boj proti drogám, Petra označil za „nelegálního drogového bosse“. Podle agentur USA sankcemi eskalují spor s Kolumbií.
před 12 hhodinami

Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu

Poválečnou správu Pásma Gazy by měl vykonávat výbor nezávislých palestinských technokratů, shodly se hlavní palestinské frakce, včetně teroristického hnutí Hamás, jejichž zástupci se sešli v Káhiře. Ve společném prohlášení tyto frakce také oznámily shodu na národní strategii, jež zahrnuje oživení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) coby jediného legitimního reprezentanta palestinského lidu, informovala agentura AFP.
před 13 hhodinami
