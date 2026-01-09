Je čas mluvit o Ukrajině také s Ruskem, soudí Meloniová


Nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem, prohlásila v pátek podle agentury AFP italská premiérka Giorgia Meloniová. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem.

O podmínkách možného příměří ve válce, kterou už téměř čtyři roky vede Rusko proti Ukrajině, evropští lídři dosud jednají pouze s vyslanci Spojených států a Kyjeva. Naposledy se v tomto formátu uskutečnilo jednání takzvané koalice ochotných tento týden v Paříži.

„Pokud se Evropa rozhodne účastnit probíhající fáze vyjednávání tak, že bude jednat pouze s jednou ze stran (konfliktu), obávám se, že její pozitivní přínos bude nakonec omezený,“ uvedla Meloniová na každoroční tiskové konferenci.

„Otázkou je, kdo by to měl udělat. Pokud bychom totiž učinili tu chybu, že bychom se rozhodli obnovit komunikaci s Ruskem a přitom postupovali nekoordinovaně, prokázali bychom tím službu (ruskému vůdci Vladimiru) Putinovi, což je to poslední, co bych si přála,“ řekla Meloniová. Premiérka je pevnou zastánkyní Kyjeva v jeho obraně vůči ruské agresi, podotkla AFP.

Podle italské ministerské předsedkyně „by nám zvláštní vyslanec Evropy pro ukrajinskou otázku umožnil sjednotit se a mluvit jedním hlasem“. Od zahájení současných vyjednávání se totiž podle ní „ozývá příliš mnoho hlasů a existuje mnoho formátů“.

Na dotaz novináře, zda je možné, že se Rusko znovu stane členem skupiny G7, Meloniová odpověděla, že v současné době je zcela předčasné o tom hovořit. O něčem takovém podle ní bude možné jednat teprve tehdy, až a pokud na Ukrajině zavládne mír.

