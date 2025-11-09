Valuty a více půjček. Válka mění přístup Ukrajinců k penězům

Válka značně zhoršuje finanční situaci Ukrajinců. Inflace zvedá ceny a obyvatelé napadené země chudnou. Často si proto berou půjčky a upřednostňují valuty. Rozšířilo se i využívání internetového bankovnictví, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.
Důvěra v hřivnu kvůli válce klesá, finanční stabilitu tak Ukrajinci hledají jinde. „Velmi zdražily dolar a euro. Cena se změnila i u jiných valut. Když začala válka, dolar stál 25 hřiven, teď stojí 42,“ uvedla klientka banky Unex Vlada.
V kurzu je zlato i bitcoiny
Lidé také valuty často drží v hotovosti doma nebo při výkyvech hřivny peníze z banky vyberou. „Během dne nemůžete vyzvednout z banky více než sto tisíc hřiven, ale lidé to stejně různě obchází a pak to vyvážejí nebo jdou přes krypto,“ sdělil spolumajitel Unex Bank Ivan Svitek.
Střední třída zpravidla úspory konvertuje do dolaru nebo eura. Bohatší Ukrajinci pak investují do zlata, bitcoinu nebo obligací.
Od začátku plnohodnotné ruské invaze se vztah Ukrajinců k penězům změnil. Mohou za to různé projevy války – mobilizace, stěhování lidí do bezpečných oblastí nebo ztráta majetků v důsledku ruského bombardování.
„Máme velkou poptávku po úvěrech, protože se v souvislosti s invazí, s válkou zhoršil finanční stav Ukrajinců. Ukládat peníze na spořicí účet je pro lidi těžší,“ podotkla manažerka 3. oddělení Unex Bank v Kyjevě Inna Hordyčuková.
I proto banky více kontrolují, komu peníze mohou půjčit. Snadněji získá úvěr žadatel ze západní než z východní Ukrajiny, kde jsou lidé náchylnější ke ztrátě finančních jistot. Základní úroková sazba je v zemi 15,5 procenta. „Když začala válka, tak jsme měli velkou část úvěrů ve východní části Ukrajiny a tam jsme utrpěli velkou ztrátu, protože skoro padesát procent úvěrů nebylo splaceno,“ upozornil Svitek.
S žádostí o půjčku se na banky často obrací i vojáci, kterým ukrajinská vláda zaručila výhody. Po dobu své služby mimo jiné nemusí platit úroky.
