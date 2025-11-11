„Jako ruská ruleta.“ Štáb ČT zmapoval život v Chersonu


Reportéři ČT: Ruská ruleta
Ukrajinský Cherson si připomíná třetí výročí svého osvobození. Svobodný ale stále není – sužuje ho ruský dronový teror zpoza okupovaného druhého břehu Dněpru či záplavy po zničení Kachovské přehrady. Patří tak k nejzkoušenějším místům na Ukrajině, přesto v něm navzdory velkému nebezpečí zůstává 70 tisíc lidí. Od léta roku 2022 podnikl do Chersonu štáb ČT s reportérkou Barborou Maxovou a kameramanem Liborem Ungermannem šest cest. Pro pořad Reportéři ČT tak zachytil, jak se město pod tlakem ruských okupantů mění.

„Válka se mění. Objevily se drony. Začaly útočit na všechno. Terorizují město,“ tvrdí přírodovědný pracovník Regionálního muzea Cherson Mychajlo. Dle ředitelky azylového domu Raisy „je jim jedno, jestli je to dítě, nebo senior. Stejně útočí na všechny,“ popisuje. „Je to jako ruská ruleta,“ říká místní obyvatelka Marisa.

„Když si jdeme večer lehnout, tak nevíme, jestli se ráno zase probudíme,“ popsal obyvatel Chersonu Vasilij.

Jako memento ruské válečné destrukce působí čerpací stanice na okraji Chersonu, která je záchytným bodem pro humanitární pracovníky. Ti nejodvážnější obyvatelé intenzivně ostřelovaných obcí u řeky Dněpr, kde jsou pod neustálým dohledem dronů, se vydávají právě tam, aby vyzvedli potravinové balíčky pro zhruba šest stovek rodin.

„Je jim jedno, jestli je to dítě, nebo senior.“ Cherson terorizují ruské drony
Cherson na snímku z března 2025

„Včera přiletěl FPV dron a narazil do střechy. (…) Rodiny, které měly děti, odjely, ale co se starými lidmi, kteří jsou imobilní,“ uvedl zastupitel vesnice Moloděžnyj Vadim Anatolovič Zubjenko.

Dříve se dobrovolníci z organizace World Central Kitchen do těchto nejnebezpečnějších částí Chersonské oblasti vydávali. Loňské léto ale vše změnilo, jejich vůz zasáhl dron. Nikomu se nic nestalo, přehodnotili však pravidla. Dokud sami zůstanou naživu, pomohou co nejvíce lidem. „Loni jsme si dokázali správně naplánovat trasu a – takříkajíc – proklouznout. Nyní drony kontrolují větší území,“ uvedl dobrovolník organizace Oleksij.

Dobrovolníci v Chersonu převážejí obyvatele či opravují poničené domy
Dobrovolníci v ukrajinském Chersonu

Každý měsíc války navíc přináší technologický pokrok, který proměňuje samotný Cherson. Na jiné čerpací stanici působí stejný tým dobrovolníků. Před dvěma lety tam štáb ČT s humanitárními pracovníky zastavil, aby si před vjezdem do města oblékli neprůstřelné vesty.

Kouř na horizontu byl znamením dalšího ruského útoku v okolí města. Pomoc tehdy potřebovala oblast víc než kdykoliv předtím.

„Co nám zbývá? Žijeme,“ popisuje místní

Do Chersonu se štáb ČT dostal i zhruba měsíc po zničení Kachovské přehrady a následných rozsáhlých záplavách. Bez elektřiny i plynu není ani teplé jídlo a obyvatelé se ocitli závislí na humanitární pomoci. Jen na jedno výdejní místo dorazilo podle odhadů dobrovolníků pět set lidí. Každý den tam přicházela i Oksana.

„Hrozně se bojím o děti, aby neměly narušený nervový systém. Ale co nám zbývá? Žijeme,“ říká. Podobnou situaci nemůže v současnosti Cherson zažít. Dav lidí by byl jasným terčem pro drony. Ani před dvěma lety nebylo rozdávání pomoci bez rizika, nebezpečí tehdy představovalo zejména dělostřelectvo.

Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti
Vojáci 148. dělostřelecké brigády „Žytomyr“ ukrajinské armády střílejí z raketometu BM-21 Grad na ruské jednotky poblíž frontového města Kosťantynivka v ukrajinské Doněcké oblasti (23. října 2025)

Humanitární pracovníci se nechtějí na žádném místě zdržovat příliš dlouho. Podle nich může ruská armáda začít ostřelovat Cherson prakticky kdykoliv. Do Chersonu se štáb ČT dostal znovu o tři měsíce později. Centrum města, které leží zhruba pět kilometrů od okupovaného území, se změnilo – více zničených budov, více útoků.

„Zesilují bombardování. K těm úderům, které slyšíte – z děl, minometů a tanků – se přidaly letecké bomby,“ uvedl mluvčí Chersonské oblastní vojenské správy Oleksandr Tolokonnikov. Realitu i těch nejsilnějších útoků a ostřelování sdílejí samotní ruští vojáci i obyvatelé Chersonu na sociálních sítích.

Mrtví a zranění zůstali po úderech ruských dronů na Cherson
Požár po úderu ruských dronů, ilustrační snímek

Neustálá opatrnost

Sirény se Chersonem rozléhají opakovaně každý den. Neustálému nebezpečí se život musel alespoň částečně přizpůsobit. Nejstarší nemocnice ve městě vybudovala v krytu provizorní lůžkové oddělení i operační sál.

Jeden z místních krytů, do kterého se vejde zhruba 150 pacientů, naposledy využila nemocnice minulý týden. „Naštěstí jsme neměli moc nepohyblivých pacientů, takže většina přišla po svých,“ popsala zástupkyně ředitele nemocnice v Chersonu Světlana Vasilijevna Pšeničnová. Evakuace všech pacientů zabrala zhruba půl hodiny. Na rychlý přesun do krytu ale není vždy čas. Třeba den před natáčením štábu ČT se v nemocnici narodil chlapec přímo za zvuků ostřelování.

„Venku to tak burácelo, že jsme slyšeli i cítili exploze. Běhali jsme do porodního sálu nebo do krytu,“ líčil primář porodního oddělení nemocnice Sergej Jurovič Morozov. Samotná matka Diana si z ruského úderu nic nepamatuje. Že se město ocitlo pod palbou během narození jejího syna, si uvědomila až po porodu. „Vždy jsem chtěla syna. Jsem šťastná navzdory ostřelování.“ Opustit svůj domov i s novorozeným synem odmítla.

Musíte si dávat pozor, co se kolem vás děje, popisuje Stomatová reportování z Ukrajiny
Zpravodajky ČT na Ukrajině v 90' ČT24

V těch nejpostiženějších částech města přežívají hlavně staří lidé. Třeba ve čtvrti Šumenskyj, která se ocitla při povodni po zničení Kachovské přehrady pod vodou. Štáb ČT se tam dostal osm měsíců poté, co voda opadla. Stopy po zkáze zůstaly. Senioři často odejít nechtějí a většinou s důchodem v přepočtu pár tisíc korun odejít ani nemohou.

Mezi nimi je i Tamara. Její domov zanechala voda prolezlý plísní a bez proudu, chabou nadějí se stala kamna zaplňující dům kouřem. „Ještě jsem nedávno pochovala syna. Zůstala jsem sama, tady ten dům nepotřebuji, protože ho nemůžu opravit,“ uvedla.

Jejímu domovu se alespoň vyhnuly ruské útoky. To samé neplatí pro nedaleký domov Marisy a Vasilije. To, co nevzala voda, zničil oheň po ostřelování. Vše, co vybudovali pro své děti a vnoučata, ztratili. A jisté v Cherosnu není nic. „Střílejí na centrum, támhle i támhle, prostě všude. Hlavně večer i v noci,“ říká Vasilij.

„Ráno přestanou, do deseti, do dvanácti je klid, asi mají pauzu, kouří nebo nevím. A pak zase střílí těžkými kalibry,“ dodal. „Je to jako ruská ruleta,“ dodává jeho manželka. Vasilij připojil, že když si jdou večer lehnout, nevědí, jestli se ráno zas probudí.

Při ruském útoku na Dnipro zemřeli nejméně tři lidé
Zásah hasičů v Dněpropetrovské oblasti

Nebezpečí dronů

Ruská ruleta se v Chersonu začala roztáčet ještě rychleji. S loňským létem přišla nová strategie ruské armády v podobě dronů, které neustále hlídkují nad městem. V bezpečí není nic, co se hýbe. Slitování nemají s automobily, útočí na osamocených silnicích i v rušných ulicích.

Do Chersonu se štáb ČT vrátil opět po půlroce – na podzim 2024. Dronové útoky změnily hlavně čtvrti na břehu Dněpru, které se naprosto vylidnily. Necelý kilometr od vody leží i historická budova regionálního muzea, na poličkách kdysi vystavovala exponáty. Sbírku vyrabovala během okupace ruská armáda.

Ze 190 tisíc předmětů odnesla 23 tisíc těch nejcennějších, na které je upozornili kolaboranti z řad zaměstnanců. Ti, kteří zůstali, úzkostlivě muzeum hlídají. Rodina přírodovědného pracovníka Regionálního muzea Cherson Mychajla odešla do Polska, sám zbylé exponáty opustit nechce, i když strach z dronů narůstá. „Povaha války se mění. Objevily se drony, nejprve lovily jen armádní maskované vozy,“ popisuje.

Ruská válka má koloniální prvky, říká ukrajinský historik
Ilustrační foto – Kyjev 2020: Protest proti návrhu proruského poslance na zvýšení podílu ruštiny ve vzdělávání

Nebezpečí je tam takřka neviditelné – ať už to na obloze, nebo na zemi. „(Drony) shazují malé miny, které vypadají jako listí,“ vysvětlil mluvčí oblastní vojenské správy Tolokonnikov.

Taková mina zřejmě zranila Sergeje, kterého štáb ČT potkal letos v srpnu. Skončil v azylovém domě v nejzazší periferii Chersonu, kde jsou ruské útoky méně časté. Se čtyřmi desítkami dalších uprchlíků se tísní v malých pokojích na palandách. Všechny evakuovali z pobřežních částí, kde kvůli dronům už přežívat nelze. I tam pomáhá skupina dobrovolníků, které štáb ČT potkal při první cestě do Chersonu. Zajistit základní životní potřeby je stále těžší.

Rusko masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku
Následky ruského útoku v Dnipru, 8. 11. 2025

„Je jim jedno, jestli je to dítě, nebo senior. Stejně útočí na děti, na lidi na motorkách i v autech,“ zmínila ředitelka azylového domu Raisa. Pohyb po městě je stále nebezpečnější. Drony se mohou objevit prakticky kdykoliv, zcela záměrně cílí na civilisty. Proto se o Chersonu začalo mluvit jako o lidském safari. Lidé musejí zvážit každý krok a třeba na Telegramu sdílejí varování o poloze bezpilotních letounů.

Nebezpečí se ale posouvá stále dál od řeky i do míst, kde se schovat nelze – třeba na hlavní silnici z města. Místem štáb ČT naposledy projížděl před deseti měsíci. Tehdy byla ještě silnice mezi Mykolajivem a Chersonem relativně bezpečná. Kvůli technologickému pokroku teď ale drony mohou létat až dvacet kilometrů od řeky a hlavní zásobovací trasa se stává terčem útoků.

Důkazem jsou torza automobilů podél silnice. Chabou ochranu mají představovat protidronové sítě s dřevěnou konstrukcí. Cherson je stále rozšiřuje, otázka jejich odolnosti zůstává. FPV drony mohou navíc létat rychlostí až 80 kilometrů v hodině. A tak jedinou a poslední jistotou, jak ve městě lidského safari přežít, je zůstat rychlejší, nebo alespoň pozornější než dron.

Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema
Ukrajinský voják vypouští u Pokrovsku průzkumný dron (6. října 2025)

„Jako ruská ruleta." Štáb ČT zmapoval život v Chersonu

Ukrajinský Cherson si připomíná třetí výročí svého osvobození. Svobodný ale stále není – sužuje ho ruský dronový teror zpoza okupovaného druhého břehu Dněpru či záplavy po zničení Kachovské přehrady. Patří tak k nejzkoušenějším místům na Ukrajině, přesto v něm navzdory velkému nebezpečí zůstává 70 tisíc lidí. Od léta roku 2022 podnikl do Chersonu štáb ČT s reportérkou Barborou Maxovou a kameramanem Liborem Ungermannem šest cest. Pro pořad Reportéři ČT tak zachytil, jak se město pod tlakem ruských okupantů mění.
Kanada přišla o status země bez spalniček. Klesla proočkovanost

Kanada už nepatří mezi země, které vymýtily na svém území spalničky, píší agentury AP a AFP s odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví. Tento status země ztratila kvůli šířící se nákaze tohoto vysoce infekčního onemocnění. Počet nakažených roste kvůli poklesu proočkovanosti mezi dětmi v Severní i Jižní Americe.
Čína uvedla do provozu svou třetí letadlovou loď

Odborníci říkají, že představuje jeden z nejvýznamnějších milníků ve dvou desetiletích rychlé modernizace čínské armády. Slavnostně uvedená třetí čínská letadlová loď Fu-ťien má po té americké jako druhá na světě elektromagnetický katapult. Jeho počítačem řízený tah je plynulý a méně namáhá trup letadel, což umožní startovat širšímu spektru strojů. Letouny navíc mohou být těžší. Se Spojenými státy se ale zatím Čína rovnat nemůže. Ty mají letadlových lodí jedenáct a všechny na jaderný pohon.
EU viní Írán z okupace tří ostrovů. Teherán jim věnuje den v kalendáři

V posledních týdnech graduje dlouholetý spor mezi Spojenými arabskými emiráty (SAE) a Íránem o strategické ostrovy Abú Músá a Velký a Malý Tunb, které leží u klíčového Hormuzského průlivu. Teherán jim chce určit zvláštní den v kalendáři poté, co Evropská unie spolu se zeměmi Perského zálivu vyzvaly islámskou republiku k ukončení okupace ostrovů. Informoval o tom web The New Arab.
Senát USA odhlasoval konec shutdownu, posoudí jej Sněmovna reprezentantů

Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Oznámily to tiskové agentury. Zákon nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde se očekává hlasování ve středu. Po konečném schválení bude zapotřebí ještě podpis prezidenta Donalda Trumpa, aby zákon vstoupil v platnost.
Ruské nálety na Ukrajinu mají dvě oběti, útoku údajně čelilo i Rusko

Ukrajina čelila v noci na úterý další sérii ruských útoků. Podle tamních úřadů si údery invazní armády vyžádaly nejméně dvě oběti, několik lidí utrpělo zranění. Ruské úřady pak tvrdí, že město Saratov ve stejnojmenné oblasti čelilo náletu ukrajinských dronů, bezpilotní letouny tam údajně poškodily civilní infrastrukturu. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Podle agentury Unian, která se odvolává na zprávy ze sociálních sítí, hoří v Saratovu rafinérie. Ruské průmyslové město je vzdáleno více než 600 kilometrů od hranic s Ukrajinou, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi.
Izraelský parlament schválil v prvním čtení trest smrti za terorismus

Izraelský parlament v pondělí pozdě večer přijal v prvém čtení návrh zákona, který by soudům umožnil udělovat trest smrti za terorismus. Informovala o tom agentura AFP. Předloha se dle ní „zdá být určena konkrétně pro Palestince odsouzené za smrtící útoky či atentáty proti Izraelcům“.
Příliš horko na život. Vlny veder zabíjejí v amazonských jezerech delfíny

Teploty vody v amazonském jezeře, kde žijí ohrožení kytovci, stouply během vln veder o deset stupňů. Zvířata nebyla schopná se tomu přizpůsobit a zemřela, stejně jako spousta ryb.
