Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně tři mrtvé a čtrnáct zraněných si v pátek vyžádalo ruské ostřelování Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny, oznámila prokuratura. Přinejmenším tři lidé utrpěli zranění při bombardování Charkova na východě země, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Ruské úřady naopak informovaly o pěti zraněných, včetně jednoho dítěte, v obytném domě v Krasnogorsku u Moskvy, který zasáhl ukrajinský dron. Rusko také oznámilo dobytí obce Dronivka na východě Ukrajiny.

Ruská vojska ráno ostřelovala obytné čtvrti Chersonu z raketometů. Podle ukrajinských úřadů zahynuly tři ženy. Oběti a ranění, mezi kterými jsou dvě dívky ve věku patnáct a sedmnáct let, byli v době ostřelování převážně na ulicích, jedna z žen zahynula v mikrobusu, zajišťujícím dopravu po městě.

Ruská armáda každodenní ostřelování Chersonu, který leží poblíž frontové linie, nekomentuje, poznamenal server BBC News.

Zásah domu v Rusku

Bezpilotní letoun v noci zasáhl byt ve čtrnáctém patře jedné z výškových budov v Krasnogorsku, který leží asi dvacet kilometrů od centra Moskvy. Čtyři zraněné, včetně dítěte, převezli zdravotníci do nemocnic. Dospělí utrpěli poranění hlavy, zlomeniny a střepinová zranění, dítě má lehčí zranění, napsal na Telegramu gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na pátek protivzdušná obrana zachytila 111 ukrajinských dronů. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 72 ze 128 nepřátelských dronů, tvrdí ukrajinské letectvo.

Bytový dům poškozený během toho, co místní úřady označily za útok ukrajinského dronu v Krasnogorsku nedaleko Moskvy (24. října 2025)
Zdroj: Governor of Moscow region Andrei Vorobyov via Telegram/Handout via Reuters

Situace na frontě

Na frontě ukrajinská vojska odrazila ruské jednotky u obce Kučeriv Jar v Doněcké oblasti, ale Rusové postoupili u Hrodivky a Volodymyrivky v Doněcké a u Stepnohirska v Záporožské oblasti, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na analytiky projektu DeepState, který je pokládaný za blízký ukrajinské armádě.

Výběr redakce

Vzdělání v troskách. Válka v Sýrii ničila i školy

Vzdělání v troskách. Válka v Sýrii ničila i školy

před 30 mminutami
Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

před 49 mminutami
V kauze nemocničních zakázek zajistili policisté majetek za 192 milionů

V kauze nemocničních zakázek zajistili policisté majetek za 192 milionů

před 1 hhodinou
Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

před 1 hhodinou
Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti

Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti

před 1 hhodinou
Čína zvyšuje tlak na křesťanskou menšinu

Čína zvyšuje tlak na křesťanskou menšinu

před 2 hhodinami
Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí

Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí

před 2 hhodinami
Hrozba požárů je v Amazonii až sedmdesátkrát vyšší kvůli změně klimatu

Hrozba požárů je v Amazonii až sedmdesátkrát vyšší kvůli změně klimatu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Papež blahořečil kněží Bulu a Drbolu popravené komunisty

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, oznámilo brněnské biskupství. Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu. Byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech a popraveni. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za mučedníky, uvedla mluvčí biskupství Anežka Benešová. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého.
před 25 mminutami

TikTok a Meta porušují pravidla transparentnosti, shledala předběžně EK

Evropská komise předběžně shledala, že společnosti Tiktok a Meta porušují svou povinnost transparentnosti podle evropského nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy platformy Facebook, Instagram a TikTok neposkytují expertům dostatečný vhled do veřejných údajů. Pokud neprovedou úpravy, hrozí firmám vysoké pokuty za nedostatečnou transparentnost dat, dodala Komise v prohlášení.
před 27 mminutami

Vzdělání v troskách. Válka v Sýrii ničila i školy

Obklopené sutinami syrské děti studují v podmínkách, které odrážejí čtrnáct let občanské války. Dosud bylo podle syrského ministerstva školství obnoveno celkem 750 z osmi tisíc škol s různou mírou poškození. Fungují v improvizovaných prostorách, které mohou být někdy nebezpečné, říkají místní obyvatelé.
před 30 mminutami

Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny přezkoumat dopad všech stavebních projektů prováděných v historických nemovitostech, což zahrnuje i získání podnětů od veřejnosti. Jeden ze článků zákona však z tohoto procesu vyjímá Bílý dům, Kapitol, ve kterém sídlí americký Kongres, a budovu Nejvyššího soudu USA, informoval web stanice BBC.
před 1 hhodinou

Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti

Nejméně tři mrtvé a čtrnáct zraněných si v pátek vyžádalo ruské ostřelování Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny, oznámila prokuratura. Přinejmenším tři lidé utrpěli zranění při bombardování Charkova na východě země, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Ruské úřady naopak informovaly o pěti zraněných, včetně jednoho dítěte, v obytném domě v Krasnogorsku u Moskvy, který zasáhl ukrajinský dron. Rusko také oznámilo dobytí obce Dronivka na východě Ukrajiny.
před 1 hhodinou

V Irsku si volí prezidentku

Irsko v pátek volí novou hlavu státu, která vystřídá současného čtyřiaosmdesátiletého prezidenta Michaela D. Higginse. Voliči vybírají mezi dvěma ženami, a to bývalou ministryní sociálních věcí a současně kandidátkou jedné z vládních stran Heather Humphreysovou a levicovou nezávislou političkou Catherine Connollyovou, která v průzkumech vedla. Volební místnosti se otevřely v osm ráno SELČ do jedenácti večer.
před 1 hhodinou

Jako z Hollywoodu. V USA rozkryli podvody spojené s pokerem

Americké úřady odhalily propracované podvody spojené s pokerem, píše server BBC. Hráči, na něž se zaměřila mafie, neměli skoro žádnou šanci cokoliv vyhrát. Státní zástupci tvrdí, že dotčení byli podvedeni o nejméně sedm milionů dolarů. Komplot, který využil rentgen ve stolech nebo skryté kamery, popsali „jako z hollywoodského filmu“.
před 2 hhodinami

Čína zvyšuje tlak na křesťanskou menšinu

Mezi čínskými křesťany narůstají obavy z tvrdých vládních represí. Čínské úřady totiž před dvěma týdny zadržely na tři desítky příslušníků podzemní protestantské církve – a to navzdory ústavou deklarované náboženské svobodě. Sionská církev vznikla v roce 2007. Od té doby čelila tlaku ze strany státu několikrát, přesto dokázala získat asi deset tisíc členů.
před 2 hhodinami
Načítání...