Ruské ostřelování Chersonu si vyžádalo nejméně tři oběti

Nejméně tři mrtvé a čtrnáct zraněných si v pátek vyžádalo ruské ostřelování Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny, oznámila prokuratura. Přinejmenším tři lidé utrpěli zranění při bombardování Charkova na východě země, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Ruské úřady naopak informovaly o pěti zraněných, včetně jednoho dítěte, v obytném domě v Krasnogorsku u Moskvy, který zasáhl ukrajinský dron. Rusko také oznámilo dobytí obce Dronivka na východě Ukrajiny.
Ruská vojska ráno ostřelovala obytné čtvrti Chersonu z raketometů. Podle ukrajinských úřadů zahynuly tři ženy. Oběti a ranění, mezi kterými jsou dvě dívky ve věku patnáct a sedmnáct let, byli v době ostřelování převážně na ulicích, jedna z žen zahynula v mikrobusu, zajišťujícím dopravu po městě.
Ruská armáda každodenní ostřelování Chersonu, který leží poblíž frontové linie, nekomentuje, poznamenal server BBC News.
Zásah domu v Rusku
Bezpilotní letoun v noci zasáhl byt ve čtrnáctém patře jedné z výškových budov v Krasnogorsku, který leží asi dvacet kilometrů od centra Moskvy. Čtyři zraněné, včetně dítěte, převezli zdravotníci do nemocnic. Dospělí utrpěli poranění hlavy, zlomeniny a střepinová zranění, dítě má lehčí zranění, napsal na Telegramu gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na pátek protivzdušná obrana zachytila 111 ukrajinských dronů. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 72 ze 128 nepřátelských dronů, tvrdí ukrajinské letectvo.
Situace na frontě
Na frontě ukrajinská vojska odrazila ruské jednotky u obce Kučeriv Jar v Doněcké oblasti, ale Rusové postoupili u Hrodivky a Volodymyrivky v Doněcké a u Stepnohirska v Záporožské oblasti, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na analytiky projektu DeepState, který je pokládaný za blízký ukrajinské armádě.