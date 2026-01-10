STAN chce zbavit Turka funkcí ve sněmovních výborech, nemá ale dost hlasů

Opoziční hnutí STAN chce odvolání čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka z funkcí místopředsedy sněmovních výborů zahraničního a evropského. Důvodem jsou poslancovy páteční výroky o příčinách ruské agrese vůči Ukrajině. Ani s pomocí dalších opozičních stran ale Starostové nemají na sesazení Turka dostatek hlasů.
Turek v pátek prohlásil, že za válku na Ukrajině může zahraniční politika supervelmocí, rozšiřování NATO a etnické důvody.
„To, že k tomu vedla špatná zahraniční politika supervelmocí, na tom trvám,“ řekl poslanec v Kyjevě, kam doprovázel ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Dodal, že má na mysli „nějaké rozšiřování NATO a samozřejmě také etnické důvody“. Uvedl také, že ruské útoky nemají vyloženě genocidní charakter.
Turek svými výroky podle Starostů relativizoval agresi Ruska vůči Ukrajině, „zejména prostřednictvím účelového zpochybňování politiky otevřených dveří NATO“. Poslancovo vystoupení je v přímém a zásadním rozporu s oficiální zahraničně-politickou linií České republiky, se smyslem a cíli dané diplomatické mise i s postojem ministra zahraničí, míní Starostové.
Podle nich Turek narušil jednotné vystupování České republiky navenek a objektivně poškodil její důvěryhodnost u klíčového strategického partnera v situaci probíhající ozbrojené agrese.
„Takové jednání není pouze politicky nepřijatelné, ale představuje i vážné selhání odpovědnosti vůči bezpečnostním zájmům České republiky a jejím mezinárodním závazkům. Filip Turek tímto postupem prokázal zásadní nepochopení role, kterou má zástupce státu v zahraničí plnit, a hrubý nedostatek profesní i hodnotové způsobilosti k výkonu jakékoli reprezentační funkce,“ uvedli Starostové v prohlášení.
Turek, který dlouhodobě čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích, byl nejprve kandidátem Motoristů na ministra zahraničí. U prezidenta Petra Pavla neuspěl ani jako adept na ministra životního prostředí. Podle hlavy státu Turkovy postoje a výroky zpochybňují jeho loajalitu vůči základním hodnotám ústavního řádu. Turek chce na prezidenta podat žalobu na ochranu osobnosti.