Prezident by se měl Turkovi omluvit, míní Macinka

Prezident Petr Pavel by se měl podle předsedy Motoristů Petra Macinky omluvit poslanci strany Filipu Turkovi za zdůvodnění, jimiž odmítl jeho nominaci do čela ministerstva životního prostředí. Vicepremiér a šéf diplomacie Macinka, který prozatím vede i zmíněný resort, to řekl novinářům při cestě z Ukrajiny. Pavlovo vyjádření se podle něj prý poslance velmi dotklo, proto se mu nediví. Hrad na podrobnosti žaloby hodlá vyčkat, zatím podle něj totiž není jasné, s čím konkrétně se Turek na soud obrátí.
„Nedivím se Filipu Turkovi, že jde cestou osobnostní žaloby. Bude se snažit, aby soud nařídil prezidentovi se mu (Turkovi) omluvit,“ sdělil Macinka s tím, že Pavel se má za co omlouvat.
Prezident v dopisu pro premiéra Andreje Babiše (ANO) uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, zdůvodnil.
Macinka má za to, že Pavel se snažil Turka vylíčit jako naprosto největšího nepřítele české ústavnosti.
Současného poslance strany, který dlouhodobě čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích, hájil její šéf mimo jiné tím, že Turek nikdy nebyl stíhán ani nikdy z ničeho obžalován. „To prostě je z pozice pana prezidenta směs nějakých dojmů z novinových titulků. Jsou to taková vyjádření, která bůhvíkdo píše,“ řekl Macinka. Jako příklad uvedl sousloví: „podle názorů ústavní nauky“.
Hrad na podrobnosti žaloby vyčká
Pavel chce na podrobnosti ohledně žaloby na jeho osobu vyčkat, sdělila Kancelář prezidenta republiky ČT. „Zatím není jasné, co chce Filip Turek žalovat,“ zdůvodnila.
Prezident v dopisu, jímž zdůvodnil nejmenování Turka do čela ministerstva životního prostředí, konstatoval, že musí chránit základní ústavní hodnoty včetně odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií a světonázorů. U Turka je řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu vůči základním hodnotám ústavního řádu, míní.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních (Turek) opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo,“ napsala hlava státu.
Dalšími výroky pak Turek vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem, uvedl Pavel. Kandidát Motoristů také podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu k předpisům, nešlo přitom o jednorázové excesy.
Turek se za některé výroky omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.