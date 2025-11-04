Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Téměř třetina všech bitev se nyní odehrává v oblasti strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev vyslal další speciální síly, které podle něj svádějí těžké boje s okupanty. Moskva tvrdí, že ovládla v Pokrovsku desítky budov. Pokračují také vzájemné vzdušné údery.
Ukrajinské ministerstvo obrany (DIU) oznámilo, že v Pokrovsku probíhá speciální operace, do níž byly po úspěšném výsadku prvních elitních sil minulý týden nasazeny další speciální jednotky. Podle ukrajinské vojenské rozvědky HUR příslušníci speciálních sil zajistili pozemní koridor, umožňující zásobování obránců města, a nyní se snaží nepříteli znemožnit ostřelování zásobovacích tras.
„Speciální jednotka Tymur z ministerstva obrany Ukrajiny pokračuje ve své operaci v jednom z okresů Pokrovsku v Doněcké oblasti, který je strategicky důležitý pro logistiku na frontě. Probíhají tvrdé boje proti ruským okupantům,“ sdělil resort obrany podle webu Ukrajinska pravda.
V oblasti provádějí bojové mise i další speciální jednotky obranné rozvědky Ukrajiny. „Probíhá koordinovaná spolupráce se všemi složkami ukrajinských bezpečnostních a obranných sil,“ sdělilo ministerstvo obrany.
Zprávy o ruském postupu se rozcházejí
Podle Moskvy ruští vojáci ničí obklíčené ukrajinské jednotky v Pokrovsku, kde ovládli desítky budov, tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo v příspěvku na sociální síti Telegram zmínilo, že ve městě bojují vojáci 2. a 51. armády, kteří ovšem musejí odrážet protiútoky ukrajinské strany a „zahraničních žoldnéřů“ zaměřené na vyproštění obklíčených sil.
Mapy bojiště od ukrajinského projektu DeepState ukazují, že se ruské síly z jihu zřejmě protlačily hlouběji do Pokrovsku a okolí. Velkou část oblasti mapy nadále zobrazují jako šedou zónu, tedy zemi nikoho, neovládanou ani jednou stranou, napsala agentura Reuters. Dodala, že podle ruského vojenského blogu Rybar se ruská kontrola nad městem postupně rozšiřuje, ale „k úplnému vyčištění města je stále daleko“.
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR v úterý informovala o těžkých bojích. „Nepřítel v posledních několika dnech nebyl úspěšný,“ tvrdil přitom ještě v pondělí večer Zelenskyj. V Pokrovsku je podle něj asi 260 až 300 ruských vojáků a ve městě operuje ukrajinský 425. samostatný útočný pluk.
Podle jednoho z ukrajinských vojáků citovaných v pondělí agenturou Unian Rusové v posledních dnech pronikli již prakticky do všech čtvrtí Pokrovsku, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli. Ruské ministerstvo obrany v pondělí tvrdilo, že vojáci pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u místního nádraží a odrážejí ukrajinské protiútoky.
Podle ukrajinské armády Rusové útočí na ukrajinské pozice v malých skupinách čítajících pouze pět lidí bez podpory obrněných vozidel. Zelenskyj v pondělí oznámil, že téměř třetina všech bitev a asi polovina ruských naváděných leteckých pum je aktuálně soustředěna právě v okolí města Pokrovsku.
Klíčové logistické centrum
Pokrovsk představuje důležité logistické centrum pro zásobování ukrajinských vojsk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá – Slovjansku a Kramatorsku.
Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení rusko-ukrajinské války. Rusko zahájilo v únoru 2022 na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, čímž rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
Ruské vzdušné údery na Ukrajinu pokračovaly i v noci na úterý. Moskva během noci vyslala 130 dronů, jednu raketu Iskander-M a také šest raket S-300, původně určených k protivzdušné obraně, ale předělaných k útokům i na pozemní cíle. Zničit se podařilo 92 dronů, tvrdí ukrajinské letectvo. Připustilo, že zaznamenalo zásahy raket a 31 dronů na 14 místech.
Nejméně jedna žena přišla o život a jedenáct dalších lidí, včetně dvou dětí, bylo zraněno při úderu na Dněpropetrovskou oblast, oznámily ukrajinské úřady.
Část Oděské oblasti bez proudu
Rusko také znovu podniklo rozsáhlý útok na energetickou a přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny, která v noci čelila náletům dronů ve dvou vlnách, informoval šéf oblastní správy Oleh Kiper. Ačkoliv protivzdušná obrana sestřelila většinu nepřátelských dronů, infrastruktura utrpěla zásahy a vypukly požáry, které ale hasiči rychle zvládli.
Část spotřebitelů se v Oděské oblasti ocitla bez proudu, uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky, které informovalo, že hodinové odstávky elektřiny postihnou i další regiony.
Šest raněných si podle ukrajinské policie vyžádalo ostřelování Chersonské oblasti na jihovýchodě země. Při náletu na okolí Charkova na severovýchodě země ruské drony zranily šest civilistů, včetně dvou hasičů, informovali záchranáři.
Útok na ruské rafinérie
Kyjev cílil na strategická místa v Ruské federaci. Nálet ukrajinských dronů zasáhl petrochemický závod ve městě Sterlitamak na Urale, sdělil šéf autonomní republiky Baškortostán Radij Chabirov, podle něhož se útok obešel bez mrtvých i raněných. Výbuch podle městské správy částečně poškodil čističku vody v závodě. Chabirov však uvedl, že firma funguje normálně.
Ukrajinské drony podle telegramového kanálu Astra napadly také dva petrochemické závody společností Sibur a Lukoil ve městě Kstovo v ruské Nižegorodské oblasti, na místě podle očitých svědků vypukl požár.
Ruská protivzdušná obrana v noci nad ruskými regiony sestřelila 85 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany bez zmínky o případných škodách.
Ukrajina v posledních měsících stále častěji zaměřuje své drony na ruský ropný průmysl. Deklarovaným záměrem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.
