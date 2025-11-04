Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, ČT24

Téměř třetina všech bitev se nyní odehrává v oblasti strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev vyslal další speciální síly, které podle něj svádějí těžké boje s okupanty. Moskva tvrdí, že ovládla v Pokrovsku desítky budov. Pokračují také vzájemné vzdušné údery.

Ukrajinské ministerstvo obrany (DIU) oznámilo, že v Pokrovsku probíhá speciální operace, do níž byly po úspěšném výsadku prvních elitních sil minulý týden nasazeny další speciální jednotky. Podle ukrajinské vojenské rozvědky HUR příslušníci speciálních sil zajistili pozemní koridor, umožňující zásobování obránců města, a nyní se snaží nepříteli znemožnit ostřelování zásobovacích tras.

„Speciální jednotka Tymur z ministerstva obrany Ukrajiny pokračuje ve své operaci v jednom z okresů Pokrovsku v Doněcké oblasti, který je strategicky důležitý pro logistiku na frontě. Probíhají tvrdé boje proti ruským okupantům,“ sdělil resort obrany podle webu Ukrajinska pravda.

V oblasti provádějí bojové mise i další speciální jednotky obranné rozvědky Ukrajiny. „Probíhá koordinovaná spolupráce se všemi složkami ukrajinských bezpečnostních a obranných sil,“ sdělilo ministerstvo obrany.

„Na nápravu může být pozdě.“ Rusové postupují v Pokrovsku
Ukrajinské síly v Pokrovsku

Zprávy o ruském postupu se rozcházejí

Podle Moskvy ruští vojáci ničí obklíčené ukrajinské jednotky v Pokrovsku, kde ovládli desítky budov, tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo v příspěvku na sociální síti Telegram zmínilo, že ve městě bojují vojáci 2. a 51. armády, kteří ovšem musejí odrážet protiútoky ukrajinské strany a „zahraničních žoldnéřů“ zaměřené na vyproštění obklíčených sil.

Mapy bojiště od ukrajinského projektu DeepState ukazují, že se ruské síly z jihu zřejmě protlačily hlouběji do Pokrovsku a okolí. Velkou část oblasti mapy nadále zobrazují jako šedou zónu, tedy zemi nikoho, neovládanou ani jednou stranou, napsala agentura Reuters. Dodala, že podle ruského vojenského blogu Rybar se ruská kontrola nad městem postupně rozšiřuje, ale „k úplnému vyčištění města je stále daleko“.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR v úterý informovala o těžkých bojích. „Nepřítel v posledních několika dnech nebyl úspěšný,“ tvrdil přitom ještě v pondělí večer Zelenskyj. V Pokrovsku je podle něj asi 260 až 300 ruských vojáků a ve městě operuje ukrajinský 425. samostatný útočný pluk.

Podle jednoho z ukrajinských vojáků citovaných v pondělí agenturou Unian Rusové v posledních dnech pronikli již prakticky do všech čtvrtí Pokrovsku, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli. Ruské ministerstvo obrany v pondělí tvrdilo, že vojáci pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u místního nádraží a odrážejí ukrajinské protiútoky.

Podle ukrajinské armády Rusové útočí na ukrajinské pozice v malých skupinách čítajících pouze pět lidí bez podpory obrněných vozidel. Zelenskyj v pondělí oznámil, že téměř třetina všech bitev a asi polovina ruských naváděných leteckých pum je aktuálně soustředěna právě v okolí města Pokrovsku.

Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian
Ukrajinští vojáci poblíž Pokrovska (snímek z 15. října 2025)

Klíčové logistické centrum

Pokrovsk představuje důležité logistické centrum pro zásobování ukrajinských vojsk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá – Slovjansku a Kramatorsku.

Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení rusko-ukrajinské války. Rusko zahájilo v únoru 2022 na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, čímž rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Ruské vzdušné údery na Ukrajinu pokračovaly i v noci na úterý. Moskva během noci vyslala 130 dronů, jednu raketu Iskander-M a také šest raket S-300, původně určených k protivzdušné obraně, ale předělaných k útokům i na pozemní cíle. Zničit se podařilo 92 dronů, tvrdí ukrajinské letectvo. Připustilo, že zaznamenalo zásahy raket a 31 dronů na 14 místech.

Nejméně jedna žena přišla o život a jedenáct dalších lidí, včetně dvou dětí, bylo zraněno při úderu na Dněpropetrovskou oblast, oznámily ukrajinské úřady.

Část Oděské oblasti bez proudu

Rusko také znovu podniklo rozsáhlý útok na energetickou a přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny, která v noci čelila náletům dronů ve dvou vlnách, informoval šéf oblastní správy Oleh Kiper. Ačkoliv protivzdušná obrana sestřelila většinu nepřátelských dronů, infrastruktura utrpěla zásahy a vypukly požáry, které ale hasiči rychle zvládli.

Část spotřebitelů se v Oděské oblasti ocitla bez proudu, uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky, které informovalo, že hodinové odstávky elektřiny postihnou i další regiony.

Šest raněných si podle ukrajinské policie vyžádalo ostřelování Chersonské oblasti na jihovýchodě země. Při náletu na okolí Charkova na severovýchodě země ruské drony zranily šest civilistů, včetně dvou hasičů, informovali záchranáři.

Načítání...

Útok na ruské rafinérie

Kyjev cílil na strategická místa v Ruské federaci. Nálet ukrajinských dronů zasáhl petrochemický závod ve městě Sterlitamak na Urale, sdělil šéf autonomní republiky Baškortostán Radij Chabirov, podle něhož se útok obešel bez mrtvých i raněných. Výbuch podle městské správy částečně poškodil čističku vody v závodě. Chabirov však uvedl, že firma funguje normálně.

Ukrajinské drony podle telegramového kanálu Astra napadly také dva petrochemické závody společností Sibur a Lukoil ve městě Kstovo v ruské Nižegorodské oblasti, na místě podle očitých svědků vypukl požár.

Ruská protivzdušná obrana v noci nad ruskými regiony sestřelila 85 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany bez zmínky o případných škodách.

Ukrajina v posledních měsících stále častěji zaměřuje své drony na ruský ropný průmysl. Deklarovaným záměrem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.

Rusko kvůli ukrajinským útokům na rafinerie dál sužuje palivová krize
Ilustrační foto

Výběr redakce

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají politici

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají politici

08:51Aktualizovánopřed 3 mminutami
Z Glocinu zmizely miliardy od klientů, pozadí krachu rozplétali Reportéři ČT

Z Glocinu zmizely miliardy od klientů, pozadí krachu rozplétali Reportéři ČT

před 8 mminutami
Tajfun Kalmaegi má na Filipínách téměř tři desítky obětí

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách téměř tři desítky obětí

před 19 mminutami
V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

před 29 mminutami
Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

před 40 mminutami
Babiš složil koalici se stranami z pravého okraje, píší německá média

Babiš složil koalici se stranami z pravého okraje, píší německá média

před 1 hhodinou
Násilí vysídlilo od pádu Asada už statisíce Syřanů

Násilí vysídlilo od pádu Asada už statisíce Syřanů

před 1 hhodinou
Zemřel kardinál Dominik Duka

Zemřel kardinál Dominik Duka

03:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách téměř tři desítky obětí

Nejméně 26 životů si dosud na Filipínách vyžádal tajfun Kalmaegi, uvedly tamní úřady. Při snaze o záchranu lidí v zasažených oblastech se na severu ostrova Mindanao zřítil vojenský vrtulník. Zřejmě nejsou žádní přeživší.
před 19 mminutami

V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

Ve Spojených státech se konají místní volby. Ve Virginii a v New Jersey si občané volí nového guvernéra a v Kalifornii hlasují o úpravách volebních obvodů. Pozornost se ovšem upírá hlavně na New York, kde si občané vyberou starostu. Favoritem je demokratický kandidát Zohran Mamdani, který se považuje za demokratického socialistu a je trnem v oku republikánů prezidenta Donalda Trumpa. Mamdaniho hlavním soupeřem je bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý.
před 29 mminutami

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Téměř třetina všech bitev se nyní odehrává v oblasti strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev vyslal další speciální síly, které podle něj svádějí těžké boje s okupanty. Moskva tvrdí, že ovládla v Pokrovsku desítky budov. Pokračují také vzájemné vzdušné údery.
před 40 mminutami

Babiš složil koalici se stranami z pravého okraje, píší německá média

Vítěz českých sněmovních voleb Andrej Babiš vytvořil se dvěma stranami z pravého okraje politického spektra koalici, která bude kritická k Evropské unii a další pomoci Ukrajině. Napsala to německá média poté, co ANO, SPD a Motoristé v pondělí podepsali koaliční smlouvu. „Špinavou práci“ podle nich nechal pravděpodobný příští premiér Babiš na prezidentu Petru Pavlovi.
před 1 hhodinou

Násilí vysídlilo od pádu Asada už statisíce Syřanů

Sýrie zažívá po pádu režimu diktátora Bašára Asada novou vlnu vysídlování. Podle OSN opustilo domovy jen mezi prosincem 2024 a letošním červencem 430 tisíc lidí, často v reakci na sektářské násilí a spory o majetek a půdu, píše list The New York Times (NYT).
před 1 hhodinou

Izraelští vědci po dekádách práce znají jména pěti milionů obětí holocaustu

Jeruzalémský památník holocaustu Jad Vašem po desetiletích práce zjistil jména pěti milionů z více než šesti milionů obětí nacistického vyhlazování Židů. Vědci k identifikaci obětí používají také umělou inteligenci (AI), která by podle jejich odhadů mohla odhalit dalších 250 tisíc jmen, informovala agentura Reuters. Podle odborníků ale zřejmě nikdy nebude možné identifikovat milion obětí, protože řada jmen není v žádných dokumentech zaznamenaná.
před 2 hhodinami

Zemřela „tvář KLDR“. Kim Jong-nam nikdy neřekl, co si myslí

Severokorejská státní média oznámila úmrtí 97letého Kim Jong-nama, patrně nejvýznamnějšího funkcionáře komunistické diktatury nepatřícího do vládnoucí dynastie. Dlouholetý předseda parlamentu, který byl formální hlavou státu a tváří KLDR v zahraničí, zažil vládu tří Kimů.
před 3 hhodinami

Zmizení Araratu z pasových razítek rezonuje v Arménii

Při příjezdu nebo odjezdu z Arménie už lidé nedostanou do pasu razítko s horou Ararat. Počínaje listopadem její silueta z razítek zmizela. Vláda to zdůvodňuje mimo jiné potřebou akceptovat Arménii v jejích současných, nikoliv historických hranicích, opozice to ale považuje za zbytečný ústupek Turecku a Ázerbájdžánu. Ararat je totiž jedním z nejdůležitějších národních symbolů Arménie.
před 5 hhodinami
Načítání...