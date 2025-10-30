„Na nápravu může být pozdě.“ Rusové postupují v Pokrovsku


Ruští vojáci postoupili hlouběji do východoukrajinského města Pokrovsk. Hrozí dobytí strategického města i obklíčení širší oblasti, píše server Kyiv Independent. Podle ukrajinských vojáků ve městě zuří pouliční boje. Prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj označil situaci u Pokrovsku za nejtěžší na celé frontě.

Síly Kremlu útočí na Pokrovsk už déle než rok. Moskva podle Kyjeva nasadila do boje na jedenáct tisíc vojáků ve snaze obklíčit město a okolí. Pokud se Rusku podaří dostat Pokrovsk pod kontrolu, získá strategicky důležité předmostí na východě Ukrajiny.

Zelenskyj v úterý oznámil, že do města se infiltrovalo asi dvě stě ruských vojáků, ale ukrajinští vojáci bojující na místě uvedli, že se jedná spíš o konzervativní odhad. Ruské jednotky drží pozice na jihu města a postupují na sever, jak vyplývá z on-line map bojišť sestavených nezávislými skupinami na základě záběrů z bojů, píše list The New York Times (NYT).

Obrana významného města se zřejmě začíná hroutit, píše Kyiv Independent. „Situace je velmi složitá, protože okupanti již infiltrovali významnou část města,“ řekl americkému listu ukrajinský operátor dronu Denys, který podle vojenského protokolu uvedl pouze své křestní jméno. „Stále si budují svou přítomnost, čím dál víc. Když narazí na naše pozice, zahájí střelbu,“ popsal situaci.

Nepřátelské skupiny, které již do města pronikly, se nyní snaží protlačit dále na sever a na severozápad, uvedl ve středu ukrajinský 7. sbor.

„Situace v Pokrovsku zůstává velmi vážná. Když jsme tam natáčeli na přelomu roku, tak už tehdy Rusko útočilo na hlavní silnici, která vede z Kramatorsku. Město je teď podle Ukrajinců rozděleno na dvě poloviny, na jih od železniční tratě se podle ukrajinské armády podařilo Rusům proniknout v několika menších jednotkách,“ uvedla v úterý zpravodajka ČT Ilona Zasidkovyčová.

„Na nápravu může být pozdě“

Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící poblíž na severovýchodě, by Moskvě poskytlo nástupiště pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, tedy Slovjansku a Kramatorsku.

„Situace v Pokrovsku je na hranici kritické situace a nadále se zhoršuje do té míry, že na nápravu všeho může být příliš pozdě,“ varovali analytici z ukrajinského projektu DeepState. Rusům se podle nich podařilo přerušit zásobovací cestu do sousedního města Myrnohrad za pomoci útoků pěchoty a dronů, a upozornili, že Kyjev bude muset nasadit posily přinejmenším na úrovni brigády, aby zabránily dalšímu ruskému pronikání do Pokrovsku.

DeepState, pokládaný za blízký ukrajinské armádě, uvádí, že velké části města jsou v šedé zóně, což jsou oblasti, kde je zpochybňována kontrola.

Ruský vládce Vladimir Putin ve středu tvrdil, že ruské jednotky obklíčily ukrajinské síly v Pokrovsku a také ve městě Kupjansk v Charkovské oblasti na severovýchodě země. Ukrajinská armáda ale odmítla slova o obklíčení Kupjansku jako „fantazie“ a uvedla, že Pokrovsk nikdy nebyl obklíčen a že zásobovací trasy zůstávají nepřerušeny. Tvrzení válčících stran však nelze nezávisle ověřit.

V Pokrovsku stále zůstává 1256 civilistů, které již není možné evakuovat, protože Rusové úmyslně útočí na civilisty, uvedl šéf správy v ukrajinské části Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V celé oblasti pak podle něj zůstává více než dvě stě tisíc civilistů, včetně třinácti tisíc dětí, přestože je úřady znovu a znovu vybízejí k evakuaci do bezpečnějších částí země.

Jednání o příměří na mrtvém bodě

Moskva zesílila svou ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení války, která pokračuje již čtvrtým rokem po vpádu ruských vojsk v únoru 2022. Kreml jako podmínku pro mírová jednání opakovaně požadoval, aby se Ukrajina vzdala svého regionu Donbas, kde se Pokrovsk nachází, což Kyjev odmítl.

Zelenskyj v pondělí před novináři hovořil o tom, že déle než rok trvající ruské úsilí o dobytí Pokrovsku ukázalo, že Moskva není schopna na bojišti dosáhnout svého cíle v podobě dobytí celého Donbasu.

„Chápeme, proč potřebují Pokrovsk,“ poznamenal Zelenskyj a dodal, že Moskva chce, aby Pokrovsk podpořil její tvrzení, že ústup Ukrajinců a územní ústupky jsou „jediným možným“ způsobem, jak ukončit válku.

Situace u Pokrovsku zůstává nejtěžší a odehrávají se tu nejintenzivnější boje, připustil Zelenskyj po středeční poradě s hlavním velitelem a náčelníkem generálního štábu. „Okupanti se tu všemi způsoby pokoušejí se zachytit, každý zničený okupant má tady důsledky pro celý stát,“ napsal.

Už dříve uvedl, že ruské jednotky v oblasti města početně převyšují obránce zhruba v poměru osm ku jedné. Ve městě je nyní pravděpodobně příliš mnoho ruských sil na to, aby je Kyjev dokázal zatlačit, řekl NYT vojenský analytik finské skupiny Black Bird Group Pasi Paroinen.

Nedostatek vojáků

Ukrajinští vojáci upozorňují, že čelí stejným výzvám, které donutily obránce k ústupu už v jiných bitvách: nedostatku vojáků a neúnavným útokům ruských dronů, které přerušily jejich zásobovací řetězce. Ukrajinské síly jsou také namáhány dalšími útoky na východní frontě.

Situace v Kupjansku podle Zelenského také zůstává obtížná, ale obráncům se v posledních dnech podařilo posílit kontrolu nad městem a nadále brání své pozice.

Nové útoky na Kyjev i Záporoží

Útoky ale pokračují i v jiných částech Ukrajiny. Ruští okupanti v noci zaútočili bezpilotními letouny třeba na Kyjev a Záporožskou oblast. Těsně nad ránem na zemi údajně mířily i balistické rakety. Podle místních úřadů zemřelo několik lidí, desítky utrpěly zranění.

Cílem ruských vojáků byla civilní a energetická infrastruktura, podle úřadů jsou v důsledku toho omezené dodávky elektřiny ve všech regionech napříč Ukrajinou.

