Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

Ruští vojáci se usilovně snaží dobýt východoukrajinský Pokrovsk. Pronikli již prakticky do všech čtvrtí, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli, citovala agentura Unian jednoho z ukrajinských obránců města, vojáka 68. samostatné brigády. Město se podle něj přeměnilo v „šedou zónu“ – zemi nikoho. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že vojáci pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u místního nádraží a odrážejí ukrajinské protiútoky.
Ukrajinský generální štáb ráno uvedl jen to, že ukrajinští vojáci u města odrazili 68 nepřátelských útoků, což je výrazně vyšší počet než na jakémkoliv jiném úseku více než tisíc kilometrů dlouhé frontové linie. Za uplynulých 24 hodin ukrajinské velení zaznamenalo celkem 162 bojových střetů.
Americký Institut pro studium války (ISW) usoudil, že ruské jednotky zřejmě upustily od útoků u Kosťantynivky, aby se soustředily na dokončení dobytí Pokrovsku a Myrnohradu. Ruská útočná taktika u Pokrovsku vede podle ISW k velkým ztrátám.
Rusové se snaží obránce úplně obklíčit, říká ukrajinský voják
Rusové se snaží pronikat do dalších částí Pokrovsku z jižní a jihozápadní části města, kde se snaží upevnit své postavení, uvedl voják 68. samostatné brigády s přezdívkou Hus v ukrajinské televizi. „Skutečně jsme zaznamenali nepřítele prakticky ve všech čtvrtích města,“ řekl. Rusové podle něj operují ve skupinkách čítajících jen několik vojáků.
Situace na bojišti je nestabilní, jednotlivé pozice mohou přecházet z jedněch do druhých rukou. Současně se ruské síly snaží svými útoky z jihozápadu a severovýchodu úplně obklíčit ukrajinské vojáky ve městě, ale k uzavření tohoto „pytle“ mají „ještě hodně daleko“, prohlásil Hus.
I přes ukrajinské protiútoky, které měly ulehčit situaci obráncům města, se Rusům podařilo dosáhnout dalšího postupu, napsal Unian s odvoláním na analytiky projektu DeepState, který je pokládaný za blízký ukrajinské armádě.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jejich vojáci u Pokrovsku (označovaném ruským názvem Krasnoarmějsk) odrazili deset ukrajinských útoků, jejichž cílem bylo vyprostit obklíčené vojáky ve městě, a pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u železničního nádraží a v blízké průmyslové zóně.
Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Pokrovsk jako logistické centrum
Pokrovsk představuje důležité logistické centrum pro zásobování ukrajinských vojsk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá – Slovjansku a Kramatorsku.
Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatického úsilí o ukončení rusko-ukrajinské války. Rusko zahájilo v únoru 2022 na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, čímž rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
