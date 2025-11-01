Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo


1. 11. 2025

Rusko tvrdí, že zmařilo pokus ukrajinských zvláštních jednotek dostat do Pokrovsku vrtulníkem své vojáky a že všech jedenáct lidí na palubě zemřelo. S odkazem na ruské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, informaci však nelze nezávisle ověřit. Ukrajinské zdroje dříve informovaly, že na místě provádějí výsadkovou operaci. O Pokrovsk se svádí klíčové boje. Moskva tvrdí, že se Ukrajinci začínají vzdávat, ti to však odmítají, uznávají však, že jsou přečísleni a situace je složitá.

Dva zdroje z ukrajinské armády již v pátek pro Reuters uvedly, že Kyjev tento týden vysadil k boji ve východních částech Pokrovsku speciální jednotky.

V rámci operace se ukrajinským silám před několika dny podařilo u města přistát vrtulníkem Black Hawk, uvedl zdroj ze 7. rychlé reakční jednotky. Operaci však komplikovaly ruské drony, dodal. Reuters má k dispozici i video, na kterém je vidět, jak nejméně deset vojáků na poli opouští vrtulník. Agentura však nemohla nezávisle ověřit, kde a kdy bylo video pořízeno.

O „komplexní vzdušné operaci“ v Pokrovsku s nasazením speciálních jednotek ukrajinské vojenské rozvědky, s odvoláním na armádní zdroje informoval také server Suspilne. Podle něj ukrajinské jednotky dosáhly oblastí, které Moskva dříve označila za „dobyté“. Podle informací webu má být na místě nasazeno hned několik vrtulníků.

Akci má řídit šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, který je přímo na místě, aby na operaci odhlížel, uvedl jeden ze zdrojů.

Moskva Pokrovsk dobývá už rok

Kyjev se snaží nad obléhaným Pokrovskem udržet kontrolu, jelikož je klíčový pro zásobovací trasy v regionu. Obrana významného města se však zřejmě začíná hroutit. Moskva tvrdí, že její jednotky už obklíčily ukrajinské kontingenty a ukrajinští vojáci se začínají vzdávat. V sobotu to napsala kremelská agentura TASS.

„Na nápravu může být pozdě.“ Rusové postupují v Pokrovsku
Ukrajinské síly v Pokrovsku

Ukrajinská armáda vzápětí uvedla, že situace ve městě zůstává komplikovaná. Armáda se tam snaží dostat více týmů, aby čelily postupu ruských jednotek, uvedla s odkazem na sdělení ukrajinské armády agentura Reuters.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že se do různých částí Pokrovsku infiltrovaly asi dvě stovky ruských vojáků a v okolních oblastech ruská armáda shromáždila až 170 tisíc mužů. Dobytí města by podle něj bylo pro Moskvu klíčové k tomu, aby předvedla svou převahu na bojišti.

Podle analytiků z DeepState považovaného za blízký ukrajinské armádě leží nejméně polovina města v „šedé zóně“, která není plně pod kontrolou ani jedné ze stran. Moskva se o jeho dobytí snaží už déle než rok za cenu velkých ztrát. Teď je tomu podle všeho zatím nejblíže.

Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině. Ruská vojska do sousední země vtrhla v únoru 2022, příčiny invaze vidí Rusko a západní státy zcela odlišně.

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám
Americký prezident Donald Trump

