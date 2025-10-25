Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Americký prezident Donald Trump uvedl, že se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou, píše Reuters.
„Víte, musíme uzavřít dohodu, nebudu ztrácet svůj čas,“ prohlásil Trump při mezipřistání v katarském Dauhá na cestě do jihovýchodní Asie.
Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou šéf Kremlu rozpoutal.
O něco později Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.