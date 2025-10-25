Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump uvedl, že se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou, píše Reuters.

„Víte, musíme uzavřít dohodu, nebudu ztrácet svůj čas,“ prohlásil Trump při mezipřistání v katarském Dauhá na cestě do jihovýchodní Asie.

Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou šéf Kremlu rozpoutal.

O něco později Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil
Ilustrační foto - rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (snímek z dubna 2022)

Výběr redakce

Na Litoměřicku hoří hala se zábavní pyrotechnikou

Na Litoměřicku hoří hala se zábavní pyrotechnikou

21:59Aktualizovánopřed 2 mminutami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 1 hhodinou
Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

před 1 hhodinou
PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

před 1 hhodinou
„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

08:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze

Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze

před 2 hhodinami
„Budu hlasem míru.“ Prezidentkou Irska byla zvolena Connollyová

„Budu hlasem míru.“ Prezidentkou Irska byla zvolena Connollyová

14:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici

Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Rusko, Ukrajina a její spojenci překotně vyvíjejí nové modely dronů a strategii jejich nasazení. Dříve proces trval roky nebo měsíce a dnes je okolnostmi urychlen na týdny. Rusko-ukrajinská válka navíc neustále dokazuje, že bezpilotní letouny se staly zcela neoddělitelnou součástí moderních konfliktů. Krok s nejnovějšími trendy drží i vývojáři z české aerorozvědky. Díky kontaktům s frontovými jednotkami disponují zkušenostmi, které jim umožňují stavět konkurenceschopné stroje. Zóna ČT24 nahlédla přímo do vývojové laboratoře nejnovějších modelů české aerorozvědky.
před 1 hhodinou

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Americký prezident Donald Trump uvedl, že se s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou, píše Reuters.
před 1 hhodinou

PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie

Polská opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS), která se chce vrátit do čela vlády, si na programové konferenci stanovila za cíl vylepšit stav veřejných financí nebo bránit zemi před vlivem Evropské unie. V předvolebních průzkumech ale zatím za stranami současného kabinetu zaostává. Nejsilnější vládní partaj volební mezidobí využívá k transformaci. Po 24 letech z polské politické scény mizí název Občanská platforma – se svými partnery se definitivně spojí pod názvem Občanská koalice.
před 1 hhodinou

„Budu hlasem míru.“ Prezidentkou Irska byla zvolena Connollyová

Levicová nezávislá poslankyně Catherine Connollyová v pátečních irských prezidentských volbách porazila vládní kandidátku a bývalou ministryni sociálních věcí Heather Humphreysovou, uvádějí oficiální výsledky. Členové vládní koalice už dříve uznali porážku a k výhře Connollyové blahopřáli premiér i soupeřka. Vítězka ve své řeči podle webu irské stanice RTÉ slíbila, že hodlá být prezidentkou všech.
14:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici

Desítky amerických válečných lodí a letadel a na deset tisíc vojáků, které během posledních dvou měsíců vláda Spojených států vyslala do Karibiku, představují největší vojenské nasazení v tomto regionu za několik dekád, napsal server BBC Mundo. Podle něj ale zřejmě není cílem této operace boj proti pašerákům drog, jak tvrdí americká vláda. Někteří analytici míní, že jde o zastrašující kampaň, která má přimět venezuelskou armádu, aby přestala podporovat autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.
před 4 hhodinami

Palestinští teroristé se po propuštění nacházejí v luxusním egyptském hotelu

Asi 150 palestinských teroristů, které Izrael tento měsíc propustil spolu s dalšími Palestinci výměnou za izraelská rukojmí v rámci dohody o příměří, nyní pobývá v pětihvězdičkovém luxusním hotelu v Káhiře, napsal britský bulvární deník Daily Mail. Podle něj se tam vyskytují vedle nic netušících západních turistů. Zjistili to jeho novináři, kteří v tomtéž hotelu tajně pobývali.
před 6 hhodinami

Perebyjnis: Jednání s Trumpem není nikdy jednoduché, rozhodující je výsledek

Jednání s americkou stranou i s prezidentem Donaldem Trumpem nejsou nikdy jednoduchá, ale rozhodující je výsledek, míní někdejší ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis, který nyní působí jako náměstek na ukrajinském resortu zahraničí. Myslí si, že jsou nyní Washington a Kyjev spojenci. Doufá také v to, že lídři Evropské unie v prosinci budou souhlasit s tím, aby zmrazená ruská aktiva byla použita na pomoc Ukrajině. Mluvil o tom v Interview ČT24 s Danielem Takáčem.
před 9 hhodinami

Počet obětí po nočním ruském útoku na Ukrajinu vzrostl na čtyři

Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu rakety a drony a zabila nejméně čtyři lidi. Dvě oběti jsou po útocích na Kyjev a další dva lidé přišli o život při úderech v Dněpropetrovské oblasti, píší agentury s odvoláním na místní úřady. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sestřelilo čtyři z devíti raket a padesát z šedesáti dvou dronů vyslaných Ruskem. Agentura Reuters uvedla, že úder Ukrajiny poškodil přehradu v ruské Bělgorodské oblasti. Kyjev se k útoku zatím nevyjádřil.
před 12 hhodinami
Načítání...